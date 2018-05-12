EMEP: İşçi katliamlarına yol verenlere oy değil sorulacak hesap var

Emek Partisi, Soma katliamının yıl dönümünde bir açıklama yayınladı, 'Bir avuç kömür, bir lokma aş için can verdiğimiz düzene son' dedi.

Soma katliamına ilişkin Emek Partisi (EMEP) tarafından yapılan yazılı açıklamada “16 yıllık iktidarlarıyla işçi cinayetlerini katlayan emek düşmanlarına, OHAL ve grev yasaklarıyla işçi denetimini ve örgütlenmesini engelleyerek yeni katliamlara yol verenlere verilecek oy değil sorulacak hesap vardır” denildi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel imzasıyla yapılan yazılı açıklama da "Ya açlıktan, işsizlikten ya da madenlerde işyerlerinde cinayetten, ölüm gösterilen işçiler ve emekçiler bu kapitalist düzenin sermaye sözcülerine değil oy vermek, hesap sormak için seslerini yükseltecektir" denildi. Emek Partisinin 301 madenci şahsında bütün işçi cinayetlerinde hayatını kaybeden işçileri andığı ifade edilirken "Partimizin arkasında olduğu dava, can alıcı insanlık düşmanı kapitalist düzen ve onların bekçileriyle hesaplaşmaktır. Davamız gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, iş cinayetlerinde can verilmeyen, işçi sınıfı ve emekçilerin yönettiği bir ülkeye kavuşmaktır. Birleşen ellerimiz sermayeyi yenecektir” denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 13:31

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