AKP ve MHP, CHP’nin 'emeklilere yılda 3 ikramiye' teklifini reddetti

CHP'nin 'emeklilere yılda üç kez asgari ücret tutarında ikramiye verilsin' teklifi, AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

AKP’nin emeklilere her dini bayramda bin lira ikramiye verilmesini doğru ama eksik bir adım olarak niteleyen CHP, emeklilere yılda üç kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini teklif etti. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen teklif AKP ve MHP’li vekillerce reddedildi.

AKP, prim ve vergi affı, emekliye bayram ikramiyesi, imar affı gibi maddeleri içeren kapsamlı düzenlemenin Meclis’e gönderildiğini açıklamıştı. Düzenleme, emeklilere her dini bayramda bin lira ikramiye verilmesini de kapsıyordu.

Genel Kurul’da ündeme gelen konuyla ilgili konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Allah’tan baskın seçim ilan edildi de düne kadar emeklileri görmeyen AKP iktidarı birdenbire emeklileri hatırlamış oldu. Şimdi ise o vaadimizi yalan yanlış da olsa, eksik de olsa hayata geçirmeye ve emeklilere her dini bayramda bin lira vermeyi taahhüt ediyorlar” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 20:41

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