DÃ¼nya Engelliler HaftasÄ± | GÃ¶rme engellilerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±: Sesli KÃ¼tÃ¼phane

GÃ¶nÃ¼llÃ¼ okuyucularÄ±n okuduklarÄ± kitaplar, KadÄ±kÃ¶y Belediyesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶rme engellilere ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

KadÄ±köy Belediyesinin görme engellilerin yaÅŸamÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ‘Sesli Kütüphane’ projesi görme engellilerin hayatlarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k oluyor.

Binlerce görme engelliye hizmet veren kütüphaneden mülteciler de yararlanÄ±yor. Sistem ise gönüllü okuyucularÄ±n okuduklarÄ± kitaplarÄ±n KadÄ±köy Belediyesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla görme engellilere ulaÅŸmasÄ±yla baÅŸlÄ±yor ve birçok görme engellinin evine Ä±ÅŸÄ±k doÄŸuyor.

‘ONLARA ULAÅžABÄ°LDÄ°ÄžÄ°MÄ° HÄ°SSEDÄ°YORUM’

Görme Engelli vatandaÅŸlarÄ±n evlerine sesiyle Ä±ÅŸÄ±k olan ‘Bir yÄ±ldÄ±r engelli vatandaÅŸlara kitap okuyan Beyza BalcÄ±, ÅŸimdilerde ise görme engelliler için arkeolojiye dayalÄ± ders kitabÄ± okuyarak engellilerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± oluyor.

KadÄ±köy Belediyesi Görme Engellliler Sesli Kütüphanesine istediÄŸi zaman ulaÅŸabildiÄŸini vurgulayan Tayfun Sayar, istediÄŸi kitaplarÄ± görevli arkadaÅŸlara belirttiÄŸini ve bu isteklerinin hemen yanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Görme engelli olduktan sonra hayattan vazgeçmeyi düÅŸündüÄŸünü söyleyen Tayfun Sayar, ÅŸimdi kitaplarÄ± dinlemesi sayesinde hayata yeniden baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Bu projenin görme engelliler adÄ±na bir eksikliÄŸin giderilmesi çabasÄ±yla baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KadÄ±köy Belediyesi Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi Sorumlusu Kenan Demir, “2011 yÄ±lÄ±nda da faal olarak tüm görme engellilere projeyi ulaÅŸtÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k. Bu anlamda görme engelliler sesli kütüphanesi projesini yapan ilk ilçeyiz” dedi.

‘GÖRME ENGELLÄ°LER FAYDALANIYOR’

Sistemin çalÄ±ÅŸma yöntemi hakkÄ±nda bilgi veren Demir, “Gönüllü okuyucular bazÄ± prosedürler uygulanarak belirleniyor. Görme engelliler siteye üye oluyor. Kendisine kullanÄ±cÄ± adÄ± ve ÅŸifre veriliyor. Görme engelli raporu da üyelik ÅŸartlarÄ±mÄ±zdan biri. YayÄ±nevlerinin ticari faaliyetlerini korumak adÄ±na sistemi kapalÄ± tutuyoruz. Sadece görme engelliler faydalanÄ±yor” açÄ±klamalarÄ±nda bulundu.

KadÄ±köy Belediyesi Engelli Merkezinde yer alan ve görme engellilerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± olan sesli kütüphanede 7 yÄ±lda 2 bine yakÄ±n metin ve kitap seslendirilmiÅŸ durumda.

ENGELLÄ°LER HAFTASI

Türkiye’de, hem 3 AralÄ±k “UluslararasÄ± Dünya Engelliler Günü” hem de 10-16 MayÄ±s “Dünya Engelliler HaftasÄ±”nda bu yönde farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak için çeÅŸitli etkinlikler düzenlenir. BM’ye üye 156 ülkede kutlanan bu haftanÄ±n etkinlikleri Türkiye’de SakatlarÄ± Koruma Milli Koordinasyon Kurulu tarafÄ±ndan oluÅŸturulmuÅŸtur. Engelliler HaftasÄ± Etkinlik ProgramÄ±:

11 MayÄ±s “Görmeyenler günü”

12 MayÄ±s “Ä°ÅŸitme ve KonuÅŸma KusurlularÄ± günü”

13 MayÄ±s “Ortopedik Sakatlar günü”

14 MayÄ±s “Zeka ve Ruhsal Özürlüler günü”

15 MayÄ±s “YaÅŸlÄ±lar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü”

16 MayÄ±s “Sakatlar HaftasÄ±na genel bakÄ±ÅŸ” (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 MayÄ±s 2018 17:10

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