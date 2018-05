Barış akademisyenleri davasında hakimden avukata: Ne biçim adamsın?

Barış akademisyenleri hakim karşısına çıktı. Duruşmada, mahkeme başkanı Avukat Ömer Kavili'ye 'Ne biçim adamsın sen?' diye bağırdı.

Barış bildirisi imzacısı akademisyenlere yönelik davalar devam ederken, akademisyenlerin beraat talepleri reddedildi ve duruşmalar ileri tarihlere ertelendi. Öte yandan 35. Ağır Ceza Mahkemesinde, mahkeme başkanının Prof. Dr. Neşe Yıldıran’ın Avukatı Ömer Kavili’ye “Ne biçim adamsın sen” diye bağırması büyük tepki çekti.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde üç ayrı mahkemede devam etti.

37. Ağır Ceza Mahkemesinde (ACM) Kadir Has Üniversitesinden Dr. Bülent Eken ile 27. ACM’de Boğaziçi Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu ilk duruşmalarına; 35. ACM’de ise Işık Üniversitesinde işten çıkarılan Prof. Dr. Neşe Yıldıran ile Kadir Has Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Çağla Diner ikinci duruşmalarına çıktı. Kadir Has Üniversitesinden Dr. Bülent Eken’in Avukatı Özlem Ayata söz alarak “Müvekkilimin imzaladığı metinde suçun hiçbir unsuru gerçekleşmemiştir” diyerek öncelikle derhal beraat talebinde bulundu.

‘BARIŞ TALEBİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜDÜR’

Bianet’ten Tansu Pişkin’in haberine göre savunmasını yapan Eken de “Toplumsal barış ve güvenlik talebi düşünce özgürlüğünün bir ifadesi olduğu kadar Türkiye yasaları ve uluslararası sözleşmelerin koruması altındadır. Suçlamaları kabul etmiyor derhal beraatimi talep ediyorum.” dedi. Mahkeme duruşmayı 4 Ekim’e erteledi. 27. ACM’de Boğaziçi Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu yurt dışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Avukatı Benan Molu, müvekkilinin şahsen ifade vermek istediğini belirterek duruşma günü tayin edilmesini talep etti. Duruşma 16 Ekim’e ertelendi. 35. ACM’de de ilk olarak Kadir Has Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Çağla Diner duruşma salonunda hazır bulundu. Diner savunmasında “Çatışmaların savaş ve şiddetle çözüleceğine inanmıyorum. Barışın çözüm olması için metni imzaladım.” dedi. Duruşma 11 Eylül’e ertelendi.

MAHKEME BAŞKANI AVUKATA BAĞIRDI

Işık Üniversitesindeki işinden çıkarılan Prof. Dr. Neşe Yıldıran da duruşma salonunda hazır bulundu. Bir önceki celsede Avukat Osman Kavili hakimin reddi talebinde bulunmuştu. Heyet, talebe henüz cevap gelmediği için duruşma 2 Ekim 10.15’e erteledi. Kavili mahkeme başkanına tutanağa duruşmanın başlangıç saatini neden yazmadığını sordu. Başkan “Beni tehdit mi ediyorsun” diye yanıtladı. Tartışma büyüyünce mahkeme başkanı Kavili’nin salondan dışarı atılması için güvenlikleri çağırdı. Ardından üye hakimlerden Gülşah Eğilmez Türüdi de olaya dahil oldu. Kavili’ye elini sallayarak “Hadi dışarı” dedi. Mahkeme Başkanı Adem Aygün “Ne biçim adamsın sen” diye bağırdı. Kavili “Adam değil avukatım ben” diye bağırdı. Başkan, Kavili mahkemeden zorla çıkarıldıktan sonra “Adam olmadığını kendi söylüyor zaten” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 15:54

