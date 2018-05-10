Esad: Erdoğan ABD tarafından Suriye'ye müdahaleyle görevlendirildi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, TSK'nin Suriye topraklarındaki operasyonlarının 'işgal' olduğunu yineledi ve Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Yunanistan gazetesi Katimerini'ye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Müslüman Kardeşler'le bağlantılı olduğunu söyledi ve "Erdoğan, ABD tarafından (Suriye'ye) müdahaleyle görevlendirildi" dedi. TSK'nin Suriye topraklarındaki operasyonlarının "İşgal" olduğunu bir kez daha söyleyen Esad, "Türk rejiminin başındaki zatın askerlerini Suriye'ye göndermesi ile teröristleri desteklemesi arasında büyük bir fark yok" diye konuştu.

Sputnik'in yansıttığı habere göre Esad, Katimerini gazetesinden Aleksis Papaçelas'ın ''Peki ya Türkiye? Türkiye ülkenizi kısmen istila etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eskiden oldukça iyi bir ilişkiniz vardı. Türk istilasının ardından şimdi bu ilişki ne durumda?'' sorusuna şöyle yanıt verdi:

'ERDOĞAN, MÜSLÜMAN KARDEŞLER'LE BAĞLANTILI'

''Her şeyden önce bu bir saldırganlık, bu bir işgaldir. Suriye toprakları üzerindeki her Türk askeri, işgali temsil etmektedir. Bu demek değil ki, Türk halkı bizim düşmanımız. Daha birkaç gün önce Türkiye'den bir siyasi heyet bizi ziyaret etti. Genel olarak Türklerle Erdoğan arasında bir ayrım gütmek zorundayız. Erdoğan, Müslüman Kardeşler (İhvan el Müslimin) ile bağlantılı. Belki örgütlü değil, ama benim karanlık ideoloji diye nitelediğim o ideolojiyle bağlantılı. Tıpkı Batı gibi Erdoğan da, teröristler çeşitli bölgelerde kontrolü kaybettiğinde ve Türkiye'nin ya da Batı'nın yahut Katar veya Suudi Arabistan'ın gündemini hayata geçiremediğinde, birinin müdahale etmesi gerektiğini düşünüyor. Böylece Batı Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla müdahale etti. Erdoğan da Batı, bilhassa ABD tarafından müdahaleyle görevlendirildi ki, durumu daha da karmaşık hale getirsin, çünkü onun müdahalesi olmasaydı durum çok daha hızlı çözüme kavuşacaktı. Yani mesele kişisel ilişkiler değil. Asıl mesele, dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman Kardeşlerin İslamı kullanarak ülkenizde hükümeti ele geçirmeye ve dünya çapında Müslüman Kardeşler ağı üzerinden kurduğu ilişkilerle çok sayıda hükümet yaratmaya çalışması.''

'ERDOĞAN MASKESİNİ ÇIKARMAK ZORUNDA KALDI'

Esad, ''Erdoğan bu hafta bir mitingde Suriye'ye bir sınırötesi operasyon emri daha vereceğini söyledi. Bu gerçekleşirse tepkiniz ne olur?'' sorusuna ''Gerçekte Erdoğan savaşın en başından beri teröristleri destekliyor, ama o zamanlar 'Suriye halkını korumak', 'Suriye halkını desteklemek', 'sığınmacıları desteklemek', 'katliamlara karşıyız' gibi lafların arkasına saklanabiliyordu. Hani derler ya, insani bir cumhurbaşkanı gibi kendini göstermeyi beceriyordu. Ama artık şartlar değişti ve o da maskesini çıkarıp saldırgan olduğunu göstermek zorunda kaldı. Ve bu iyi bir şey. Dolayısıyla Türk rejiminin başındaki zatın askerlerini Suriye'ye göndermesi ile teröristleri desteklemesi arasında büyük bir fark yok; bu da onun vekaleti. Yani aslında biz onun ordusuyla 7 yıldır savaşıyoruz. O zamanla bu zaman arasındaki tek fark görüntü, ama özü aynı. O zamanlar teröristleri desteklediğini söylüyorduk, işgalden söz edemiyorduk, ama artık işgal hakkında konuşuyoruz. Bu da Erdoğan'ın uluslararası hululu çiğnediğinin ilanıdır ve kendsinin yaptığı açıklamaların iyi tarafı budur" yanıtını verdi.

ERDOĞAN KENDİ GÜNDEMİNİ DEĞİL ABD'NİN GÜNDEMİNİ UYGULUYOR

Papaçelas'ın ''Peki ama buna nasıl karşılık vereceksiniz'' demesi üzerine Esad şöyle devam etti:

''Her şeyden önce biz teröristlerle savaşıyoruz ve belirttiğim gibi teröristler bizim gözümüzde Erdoğan'ın ordusu, Amerikan ordusu, Suudi ordusu. Farklı gruplar olduğunu ve hangi grubu kimin finanse ettiğini unutun. Günün sonunda hepsi tek bir gündem için çalışıyor ve bu farklı oyuncular tek bir efendiye itaat ediyor: Amerikan efendiye. Erdoğan aslında kendi gündemini değil, ABD'nin gündemini uyguluyor. Aynısı bu savaşın içindeki diğer ülkeler için de geçerli. Yani her şeyden önce teröristlerle savaşmak zorundasınız. İkincisi, daha fazla bölgede kontrolü ele aldıkça her saldırganla her orduyla savaşmak zorundasınız. Türk, Fransız, her kim olursa olsun, hepsi düşmanınızdır. Suriye'ye yasa dışı biçimde geldikleri müddetçe bizim düşmanlarımızdır.'' (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 14:56

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