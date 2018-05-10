Cerrahpaşa'daki akademik kurul toplantısı sona erdi: Bölünmeme kararı

Üniversitelerin bölünmesine dair yasa tasarısının Mecliste kabul edilmesinin ardından günlerdir bölünme karşıtı eylemlerin sürdüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde olağanüstü akademik kurul toplantısı yapıldı. Toplantıdan bölünmeme kararı çıktı.

Kurul toplantısı sürerken yüzlerce tıp öğrencisi de toplantının yapıldığı binanın önünde bekledi. Akademik kurul toplantısından çıkan öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler tarafından alkışlar ve "Cerrahpaşa bizimdir bizim kalacak" sloganlarıyla karşılandı. Cerrahpaşalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yasayı onaylamaması için Beştepe’ye faks çekecekelerini belirterek yasanın onaylanması halinde ise CHP’den yasayı Anayasa Mahkemesine götürmesini talep edecek.

KURULDAN BÖLÜNMEME KARARI ÇIKTI

Kurul toplantısının ardından öğrenci ve akademisyenelere açıklama yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, hiçbir şeyin henüz sonuçlanmadığını dile getirerek “Akademik kurulumuzda bölünmeme kararı çıktı” dedi. Duran, öğrencilerin, akademisyenlerin ve uzman temsilcilerin katılımıyla bir komisyon oluşturulacağını ve süreç içinde koordineli olarak hareket edeceklerini ifade etti.

‘BU KAVGA SÜRECEK’

Duran’ın ardından öğrencilere seslenen Prof. Özgür Kasapçopur, “Kurul toplantısında da bu konuşmayı yaptım, eskiden Anadolu’da destan anlatılıyordu. Şimdi öyle bir güzellik var ki, bu güzelliğin adı Cerrahpaşa. 15 gündür öyle bir Cerrahpaşa gösterdik ki herkes bize gıptayla bakıyor. Biz İÜ’den ayrılmak istemiyoruz. Bu kavga daha sürecek. Cerrahpaşa’nın İÜ’den ayrılması mümkün değil, uzun yıllar bu böyle sürecek. Hepinizi çok seviyorum” diye konuştu.

'HAYIR DAHA BİTMEDİ'

Uzman Doktor temsilcisi Dr. Aylin Özdilek ise çok üzgün ve kırgın olduğunu ve 600 yıllık mirasın 10 saniyede yok edildiğini görünce içinin acıdığını belirterek “‘Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor’ diyorlar. Ama biz diyoruz ki 'hayır daha bitmedi'. Biz bu kadar haklıyken, birlik iken bitemez. Biz bölünmeyeceğiz, gündemimiz sadece bu" dedi.

'YANLIŞTAN DÖNÜN' ÇAĞRISI

“Öğrenciler olarak haklı olduğumuzu haykırıyoruz” diyen öğrenci temsilcisi Erdem Savuncu da tasarının kamuya hiçbir faydasının olmadığını söyleyerek “Yanlışlardan dönülebilir. Yanlıştan dönmek büyük bir erdemdir. Bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Üniversitelerin bölünmesi yanlıştır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 13:55

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