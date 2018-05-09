Cezaevlerindeki 'askeri nizamda sayım’ın genelgesi ortaya çıktı

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün, tutukluların 'askeri nizamda sayımının yapılması' için gönderdiği genelge ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün, tutukluların “belli bir nizamda ayakta görülecek şekilde sayımın yapılması” için Şubat ayında gönderdiği genelgede siyasi tutuklulara özel önem gösterilmesi istendi.

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla Şubat ayında Türkiye’deki bir çok cezaevinde uygulamaya konulan “ayakta askeri nizamda sayım yapılması” uygulamasına dayanak gösterilen bakanlık genelgesi ortaya çıktı. Özellikle siyasi tutukluların kaldığı cezaevlerinde devreye konulan bu uygulama nedeniyle birçok hak ihlali yaşanmıştı. Birçok cezaevinde uygulamayı onur kırıcı bulan tutuklular, gardiyanlar tarafından feci şekilde darp edilip, saçlarından çekilip tek kişilik hücrelere konularak haklarında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Özellikle Osmaniye 1 ve 2 Nolu, Erzincan E Tipi, Elazığ T Tipi ve Karaman cezaevlerinde ayakta sayıma karşı çıkan birçok tutuklu yaralanmış, bazıları başka cezaevlerine sevk edilmişti. Bu uygulama nedeniyle yaşanan hak ihlalleri Meclis gündemi ve insan hakları kurumlarının raporlarına da yansımıştı. Yine tutuklular bu dayatma nedeniyle açlık grevi ve görüşe çıkmama gibi eylemler başlatmıştı.

Genelgede, “sayım yapacak personele yönelik saldırı, rehin alma gibi eylemlerin önlenmesi” amacıyla sayımların odanın alt katında belli bir nizamda ayakta görülecek şekilde alınması emri verildi. Genelgede, ayakta sayım sırasında çıkacak olası olaylara karşı özellikle siyasi tutuklulara dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 16:57

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