Tarsus Cezaevinde atakta sayım işkencesi 

Tarsus Cezaevinde atakta sayım işkencesi 

    • 14 Nisan 2018 15:37

    Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklular yaptıkları haftalık telefon görüşmesinde maruz kaldıkları hak ihlallerini ailelerine aktard

    Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklular yaptıkları haftalık telefon görüşmesinde maruz kaldıkları hak ihlallerini ailelerine aktardı. 

    Cezaevinde sürekli provakasyona maruz kaldıklarını  Salı günü sayım sırasında ayakta sayımı kabul etmedikleri için gardiyanların koğuşları basarak tutuklulara saldırdıklarını aktaran tutuklular, Bir çok tutuklunun  vücudunun çeşitli yerlerinde yaralandıgını vucütlarının morluklar içinde olduğunu ve can güvenliklerinin  olmadıgını belirttiler. Buna rağmen revire çıkarılmadıklarını   darp edilip, hücrelere koyulduklarını söyleyen mahpuslar , Ailelerin savcılığa suç duyurusunda bulunmalarını istedi ve  tüm kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. (Adana/EVRENSEL)
     

    Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 15:55
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