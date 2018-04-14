Tarsus Cezaevinde atakta sayım işkencesi 

Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklular yaptıkları haftalık telefon görüşmesinde maruz kaldıkları hak ihlallerini ailelerine aktard

Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklular yaptıkları haftalık telefon görüşmesinde maruz kaldıkları hak ihlallerini ailelerine aktardı.

Cezaevinde sürekli provakasyona maruz kaldıklarını Salı günü sayım sırasında ayakta sayımı kabul etmedikleri için gardiyanların koğuşları basarak tutuklulara saldırdıklarını aktaran tutuklular, Bir çok tutuklunun vücudunun çeşitli yerlerinde yaralandıgını vucütlarının morluklar içinde olduğunu ve can güvenliklerinin olmadıgını belirttiler. Buna rağmen revire çıkarılmadıklarını darp edilip, hücrelere koyulduklarını söyleyen mahpuslar , Ailelerin savcılığa suç duyurusunda bulunmalarını istedi ve tüm kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. (Adana/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 15:55

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