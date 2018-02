'Ayakta sayımı kabul etmeyen tutuklular darbedildi'

Elazığ Cezaevinde ve Rize Cezaevinde ayakta sayımı kabul etmeyen mahpusların darbedildiği iddia edildi.

Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde ayakta sayım ve askeri düzen dayatmasını kabul etmeyen tutuklular gardiyanlarca darbedildi.



Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi ve Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi’nde son dönemde artan hak ihlallerine karşın tutuklu aileleri İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi'ne başvurdu. Tutuklulara ayakta sayım ve askeri düzenin dayatıldığını belirten aileler, dayatmaları kabul etmeyen tutukluların gardiyanlarca darbedildiğini bildirdi.

ELAZIĞ’DA ‘SAVAŞ HALİ’

Sabah saatlerinde Elazığ 2’Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan kardeşi Mustafa Yiğit’in kendilerini telefonla aradığını belirten Sarya Yiğit, kardeşinin maruz kaldığı hak ihlallerini şu sözlerle aktardı: "Uzun zamandır kötü uygulamalara maruz kaldıklarını biliyorduk. Hücre cezası, telefon cezası, görüş yasakları ve bireysel eşyalara el koyma cezaları gibi keyfi cezalar vardı. Ama bugün telefonla aradı. ‘Burada ciddi anlamda sıkıntılar var, askeri düzen uygulanmaya çalışılıyor. Ayakta sayım yapılmak isteniyor. Biz de bunu kabul etmediğimiz için darbediliyoruz. Aramızda yaşları 60 ve 80 yaşındaki arkadaşlar var ve bunlar darbedildiler. Yaşamlarından endişeliyiz. Bu anlamda duyarlı bir kamuoyunun oluşmasını istiyoruz. Bir savaş hali burası’ dedi.”

‘CAN GÜVENLİKLERİNDEN ENDİŞELİYİZ’

Tutukluların can güvenliklerinden endişeli olduklarını dile getiren Yiğit, kamuoyuna şu çağrıda bulundu: "Bu anlamda kamuoyu, insan hak kuruluşlarından aileler olarak bu sorunlar karşısında harekete geçme çağrısında bulunuyoruz. Sorunların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Binlerce tutuklu var ve her gün farklı farklı keyfi uygulamalara tabi tutuluyorlar ve bizlerde can güvenliklerinden endişeliyiz. Her an kötü bir haber alma kaygısıyla yaşıyoruz.

RİZE’DE AYAKTA SAYIM DAYATMASI

Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan kardeşi Nihat Demirtaş’ın maruz kaldığı hak ihlallerini paylaşan Fuat Demirtaş ise hak ihlallerinin keyfi olduğunu söyledi. Tutuklulara ayakta sayım dayatmasının yapıldığını aktaran Demirtaş, "Kardeşim kendilerine askeri düzen ve ayakta sayım dayattıklarını söyledi. Bunları kabul etmeyince onlara ağır hakaretlerde bulunuyorlar. Bu kabul edilmez. Biz bunlara karşın bizler İHD’ye başvurdu, nereye gerekirse başvuracağız. Tutsaklarımız onurumuzdur, seviyoruz ve her anlamda onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Böyle giderse ileride daha büyük hak ihlalleriyle karşılaşırız. Daha büyük sorunlar çıkmadan bu keyfiliklerin bir an önce son bulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. (Diyarbakır/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 15:56

www.evrensel.net