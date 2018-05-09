71. Cannes Film Festivali başladı 

71. Cannes Film Festivali, eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein ile ortaya çıkan cinsel taciz ve istismar skandalı gölgesinde başladı.

Bu yıl 71'incisi gerçekleşen Cannes Film Festivali, İranlı yönetmen Asger Ferhadi’nin Everybody Knows isimli filmi ile perdelerini açtı. Filmin gösteriminden önce, festivalin jüri başkanı Cate Blanchett; Ava DuVernay, Denis Villeneuve, Kristen Stewart, Léa Seydoux, Chang Chen, Robert Guediguian, Khadja Nin ve Andrey Zvyagintsev Cannes oluşan jüri üyelerini tanıttı.

Altın Palmiye’nin kazananını bu sene belirleyecek olan jürinin çoğunluğunun kadın olması hakkındaki düşüncelerini aktaran Blanchett, Weinstein skandalı sonrası başlayan ve tacize uğrayan kadınların başlattığı “#MeToo” hareketinin festivallerde rol oynayacağını, ancak karar verme mekanizmalarını etkilemeyeceğini söyledi.

NURİ BİLGE CEYLAN ÖDÜL İÇİN YARIŞACAK

Cannes Film Festivali’nin bu seneki ana yarışmasında Türkiye’yi Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi “Ahlat Ağacı” temsil edecek. Ana yarışmadaki 21 film arasında, Jean Luc Godard, Asghar Farhadi, Matteo Garrone ve Spike Lee gibi yönetmenlerin son filmleri de bulunuyor. “Ahlat Ağacı”nın festival kapsamındaki galası Nuri Bilge Ceylan ve filmin oyuncularının da katılımıyla 18 Mayıs’ta saat 18.30’da Palais de Festival’de yapılacak. Dünyanın en prestijli ödülü olarak kabul edilen Altın Palmiye'nin kazananı ise 19 Mayıs'taki ödül töreninde açıklanacak.

‘PERİHAN’ FİLMİNİN SUNUMU 12 MAYIS’TA

Cannes Film Festivali’nin market bölümünde Fantasia Film Festivali ile birlikte bu yıl ikinci defa gerçekleştirilecek, tür filmlerinin proje geliştirme ve finansman bulması amacını taşıyan “Frontieres” bölümünün “Proof of Concept” kısmında ise Türkiye’yi yönetmen Can Evrenol’un “Perihan” isimli film projesi temsil ediyor. Projenin ilk uluslararası sunumu 12 Mayıs’ta saat 10.00'da film profesyonellerine, dağıtımcı ve yapımcılara yönelik olarak gerçekleştirilecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 12:29

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