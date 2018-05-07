Silivri Emniyet Müdürü Çalışkan'ın intiharında Bakan Soylu iddiası

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ı intihara götüren sürece dair iddialar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya uzandı.

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ı geçtiğimiz temmuz ayında intihara sürükleyen olayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili olduğu iddiası yeniden gündeme geldi.

Cumhuriyet’ten Ahmet Şık’ın haberinde yer alan iddiaya göre makamında intihar eden Çalışkan, Bakan Soylu’nun oğlunun gözaltına alınan bir arkadaşının usulsüz biçimde serbest bıraktırılmasıyla ilgili hadisede Ankara ve İstanbul’daki amirlerinin oluşturduğu baskıya dayanamayarak yaşamına son verdi.

Soylu hakkında CHP’nin verdiği gensoru teklifinin TBMM’de görüşüldüğü günlerde Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuyu diye getirmişti. Soylu, Özel’in isim vermeden yönelttiği iddialara sessiz kalmıştı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Geçen temmuz ayı sonunda, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı rutin bir kontrol sırasında İçişleri Bakanı’nın oğlu Engin Levent Soylu’nun bir arkadaşı gözaltına alındı. Adli bir olay sebebiyle hakkında yakalama kararı bulunan kişi arkadaşı olan Engin Levent Soylu’ya telefon açtı ve yardım istedi. Oğul Soylu’nun arkadaşı, gözaltına alındığı bölge olan Silivri Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilerek nezarethaneye konuldu. Ancak bir süre sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanı Ekrem Gülen, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ı arayarak gözaltında bulunan şahsın serbest bırakılmasını istedi. Müdür Hakan Çalışkan’ın, talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine iddiaya göre kendisine, “Şahıs Bakanın yakını ve serbest bırakılması isteniyor” karşılığı verildi.

Koruma Daire Başkanı Gülen’in talimatı üzerine oğul Soylu’nun arkadaşı serbest bırakıldı. Ancak konu Bakan Soylu ile aralarında husumet olduğu iddiaları basına yansıyan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a aktarıldı. Bunun üzerine Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ı arayan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, kendisinden İçişleri Bakanı Soylu ve Koruma Daire Başkanı Ekrem Gülen’in sorumluluğunu belirten bir tutanak tutarak olayla ilgili resmi işlem başlatmasını istedi. Hem Ankara’dan hem de İstanbul’dan amirlerinin oluşturduğu baskıya dayanamayan Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, 31 Temmuz sabahı makamında intihar etti.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma açılırken Emniyet Genel Müdürlüğü’nden üst düzey kişilerin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinde baskı kurarak dosyayı kapatmaya çalıştığı da öne sürüldü.

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan ölü bulundu

TARAFLARDAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Türkay Öksüz, konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, söz konusu olayda Süleyman Soylu ya da oğlunun herhangi bir dahlinin bulunmadığını öne sürdü.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise “Bu konuyla ilgili soruşturmalar sürüyor. Ben de olayın bir tarafıyım ve benim bir şey söylemem doğru olmaz. Benim dışımda kalan yerlerden bilgi toplamanız daha doğru olur. Haberinizde hakkımda geçen kısımla ilgili bilgilerin doğru olup olmadığına vicdani kanaatinizle karar vereceğinizden eminim. Merhum emniyet müdürümüzün başarılı ve kendisini intihara sürükleyecek herhangi bir sorunu olmadığını bildiğimiz bir kişi olduğunu da söyleyeyim” ifadesini kullandı.

ALBAYRAK-SOYLU ÇATIŞMASI

Enerji Bakanı Berat Albayrak ile aralarında “veliahtlık savaşı” olduğu iddiaları basına yansıyan Soylu’nun mobil telefonlarının emrindeki polisler tarafından usulsüz takip edildiği 12 Nisan tarihli Cumhuriyet haberinde yer almıştı. Bu soruşturmada dosyanın kapatılamamasında da bu anlaşmazlığın rol oynadığı öne sürülüyor.

Polis, Süleyman Soylu'nun telefonlarını takip etmiş

ÖZEL, MECLİS’TE NE DEMİŞTİ?

22 Aralık 2017 günü TBMM’de konuşan Özgür Özel, Soylu’nun Gülen Cemaati ile ilişkileri üzerine birtakım iddiaları dile getirmiş, ayrıca şu sözleri sarf etmişti: “...Silivri Emniyet Müdürüne, durdurulan bir araçla ilgili telefon açıp, o olmayınca İstanbul il Emniyet Müdürlüğü üzerinden baskılar ve tehditler sonucu o büyük felakete sebep olmazdınız o zaman. Belki onların özeleştirisini yaparsınız burada.” (HABER MERKEZİ)

İntihar eden Silivri Emniyet Müdürü Çalışkan toprağa verildi

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 09:05

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