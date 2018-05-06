4-6 Mayıs tarihleri arasında Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen Marksizm Sempozyumu sona erdi.

4-6 Mayıs tarihleri arasında Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından Büyük Düşünür ve Eylemci Karl Marx’ın 200. yaşı anısına Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen Marksizm Sempozyumu sona erdi. 3 gün boyunca 20 oturumun düzenlendiği sempozyumda Marksizm birçok boyutuyla yedinden ele alındı, sunumlar yapıldı, tartışmalar yürütüldü.

Marksizm üzerine çalışmalar yapan akademisyenleri ve çevreleri bir araya getiren sempozyumun hemen hemen tüm oturumlarına dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Marksizm’le politik alandan tanışıklığı olan eski kuşaklar ve Marksizm üzerine çalışmalar yapan genç akademik kuşakların izleyici profilini oluşturduğu sempozyumda Marksizm’in güncelliği ve yol göstericiliği sıklıkla vurgulandı.

Sezen Çilengir Fotoğraf: Evrensel

Sempozyumun düzenleme kurulundan Sezen Çilengir Evrensel'e yaptığı açıklamada “Marksizm Sempozyumu’nu düzenlemek üzere yola çıkarken, özellikle 2 yıldır akademide yoğun olarak yaşanan baskı ve dönüşüm sürecinin de etkisiyle genel atmosfer, bir taraftan üniversite dışında alternatif olanakları tartıştığımız, ama bir o kadar da yaşama alanımızın işgali karşısında atalete itebilecek bir umutsuzluğu birlikte içeriyordu. Tam belki böyle günlerde Karl Marx’ın 200. yaşı vesilesiyle Türkiye’de bugünün ve geleceğin umudu, Marksizm’in gösterdiği yolda, bütüne ve harekete taşıyacak tüm değerli dinamiklerini ayrı ayrı oturumlarla derinlikli tartışmak herkes için ihtiyaçtı. Ve sempozyum da bunun böyle olduğunu gösterdi.” dedi. Sempozyuma katılımın beklentilerinden fazla olduğunu söyleyen Çilengir, üç gün boyunca sempozyumda nitelikli, zengin tartışmalar yürütüldüğüne dikkat çekti ve sempozyumun kampüsler dışında toplumun her kesiminin dirsek temasıyla olanakları değerlendirmenin iyi bir platformuna dönüştüğünü belirtti. (İstanbul/EVRENSEL)

Marksizm Sempozyumundan izlenimler

Marksizm Sempozyumunda 'Türkiye'de Marksizm ve Devrim' konuşuldu

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 23:50

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