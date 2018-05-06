Kapatılan DİHABER Muhabiri Gökhan Öner tutuklandı

Denizli'de gözaltına alınan kapatılan DİHABER Muhabiri Gökhan Öner'in de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı.

Denizli'de gözaltına alınan kapatılan DİHABER muhabiri Gökhan Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli’de 28 Nisan’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan, aralarında kapatılan DİHABER muhabiri Gökhan Öner’in de olduğu 5 isim Emniyet’teki işlemlerinin ardından Denizli Adliyesine çıkarıldı.

Savcılık sorguları yapılan 5 isim, “Örgüt üyesi olma” iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen gazeteci Öner, bilgisayarında çıkan DİHABER’de çalıştığı dönemde yaptığı haberler ve hakkında yapılan bir ihbar gerekçesiyle tutuklandı. Diğer 4 isim ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. (Denizli/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 15:42

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