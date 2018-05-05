Silopi'de piknik yapan öğrencilerin yakınına yıldırım düştü

Şırnak Silopi'de piknik yapan lise öğrencilerinin yakınında bulunan ağaca yıldırım isabet etti, 12 öğrenci yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde piknik yapan lise öğrencilerinin yakınında bulunan ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 12 öğrenci yaralandı.

Silopi Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, Düzalan köyü yakınlarında piknik yaptıkları sırada yakınlarındaki bir ağaca yıldırım isabet etti. Olayda Abuzer Akyel, Sena Terip, Ubeyt Başak, Songül Kabul, Emel Fındık, Elif Süer, Vildan Toğuç, Ayşe Gündoğan, Çiğdem Dikmen, Faruk Arsun ile ismi öğrenilemeyen 2 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Faruk Arsun, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 16:44

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