Demirtaş: Seçimler gençlere ve kadınlara emanet

Mezopotamya Ajansının sorularını yanıtlayan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 'Bu seçim gençlere ve kadınlara emanettir' dedi.

Hayri DEMİR

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, resmi adaylığının duyurulmasının ardından “Cezaevlerinde imkan adına hiçbir şey yok, ama en küçük fırsatı bile halkın mücadelesine katmak için elimden geleni yapacağım” açıklaması yaptı. Demirtaş “Her zaman olduğu gibi bu seçimler de Ama her zaman olduğu gibi bu seçim de gençlere ve kadınlara emanettir” dedi.

Mezopotamya Ajansının sorularını yanıtlayan Demirtaş “İçeride, dışarıda direnerek bütün engelleri aşarız. OHAL’in kendisi bile başlı başına bir engeldir. Yani dışarısı da özgür bir ortam değil ki. Yine de hem yasaklara hem engellere karşı kararlı bir tutum sergilenirse hepsi aşılacaktır” dedi.

Adaylar arasında en dezavantajlı yerdesiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Koşullarınızı avantaja çevirebilir misiniz?



Ben dışarıdayken de hiçbir şekilde iktidar karşısında avantaj veya avantaja sahip değildik. Girdiğimiz her seçimi, devlet olanaklarını sınırsız ve fütursuzca aleyhimize kullanan AKP’ye rağmen başarıyla tamamladık. Bunun tek sırrı ise halkın öz gücüdür. Bu seçimi de öz gücümüzle çalışarak, başarıyla atlatacak ve kesinlikle kazançlı çıkacağız.



Cezaevlerinde imkan adına hiçbir şey yok, ama en küçük fırsatı bile halkın mücadelesine katmak için elimden geleni yapacağım. Hücre arkadaşım Abdullah Zeydan ile birlikte, gece gündüz kafa yorup dışarıya destek olmaya gayret edeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi, bu seçim de gençlere ve kadınlara emanettir. Harikalar yaratacaklarından zerre kadar kuşkum yok.



Bir ilk yaşanıyor. Cezaevinden Cumhurbaşkanı adayı oldunuz. Cezaevinden kampanyanızı nasıl yürütmeyi düşünüyorsunuz?



Kampanya merkezi ve sorumluluğu HDP Genel Merkezi’ndedir. Onların yapacağı planlamaya, ben imkanlar ölçüsünde katkı sunmaya çalışacağım. Mesajlarım ve mektuplarımla dışarıya ulaşmak dahil, en küçük imkanı kullanacağım. Ama dediğim gibi imkanlar sınırlı. Hücrede miting yapsam en fazla 1 kişi katılabiliyor.



Tutuklanmanızın her zaman siyasi operasyon olduğunu, iktidarın sizin ve arkadaşlarınızın siyaset yapmasını engellemek istediğini söylediniz. Şimdi cezaevinden siyaset yapıp kampanya yürüteceksiniz. İktidarın sizin kampanyanızı engellemek için bir takım girişimlerde bulunmasını bekliyor musunuz?



Yapmaya çalışacaklar. Fakat içeride, dışarıda direnerek bütün engelleri aşarız. OHAL’in kendisi bile başlı başına bir engeldir. Yani dışarısı da özgür bir ortam değil ki. Yine de hem yasaklara hem engellere karşı kararlı bir tutum sergilenirse hepsi aşılacaktır.



İlk turdaki sonuçlara dair öngörünüz neler? İkinci tura kalacağınızı düşünüyor musunuz?



2’nci tura biz kalacağız. Buna yürekten inanıyorum. HDP’nin 5’inci Kuruluş Gecesi’ne gönderdiğim mesajda, “HDP iktidara gelebilir” dediğimde bunu ütopik bir temenni zannedenler, bugün bu ihtimalin ne kadar güçlü olduğunu eminim daha iyi görüyorlardır. Seçimi biz kazanacağız; herkes hesabını ve planını buna göre yaparak, kendi coşkusuyla çalışmalara katılmalıdır. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 18:24

