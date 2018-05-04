Bir ayda 20 kadın cinayeti!

Nisanda en az 20 kadın öldürülürken, kadınların yüzde 40’ı ayrılmak istediği ya da birliktelik/barışma teklifini reddettiği için öldürüldü.

Kadın cinayetleri artarak sürerken bianet’ten Çiçek Tahaoğlu, yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan kadın cinayetleri raporu hazırladı. Rapora göre nisanda en az 20 kadın öldürüldü. Nisanda dört kadına tecavüz edilirken; 63 kadına zorla seks işçiliği yaptırıldı; 30 kadın taciz edildi; 37 kız çocuğuna da cinsel istismarda bulunuldu. Nisanda kadın cinayetlerinde durum böyleyken, 2018’in dört ayında da en az 72 kadın öldürüldü

Nisan ayında öldürülen kadınların yüzde 10’u göçmen veya mülteciydi. Cinayetlerin yüzde 15’i kamusal alanlarda, yüzde 35’i kadınların evinde gerçekleşti. Kadınların yüzde 40’ı ayrılmak/boşanmak istediği ya da birliktelik/barışma teklifini reddettiği için öldürüldü. Bir kadın cinayeti, koruma tedbir kararına rağmen gerçekleşti. İki kadın ise cinayetten önce öldürüleceklerini söyleyerek şikayette bulunmuş, ancak hiçbir önlem alınmamıştı.

Bir kadını babası, birini dini nikahlı kocası, birini eski kocası, dokuzunu kocaları, birini birliktelik teklifini reddettiği erkek, ikisini sevgilisi, birini torunu öldürdü. İki kadın katilinin, öldürdükleri kadınla ilişkisi haberlere yansımadı.

CİNAYETLERİN YÜZDE 60’I ATEŞLİ SİLAHLARLA İŞLENDİ

Dokuz kadın tabancayla, üçü tüfekle, ikisi bıçakla, ikisi boğularak, ikisi cisimle darbedilerek, biri darbedilerek öldürüldü. Bir kadın cinayetinin işlenme şekli haberlere yansımadı. Dört kadın katili cinayetin ardından teslim oldu, dördü intihar etti, biri intihara teşebbüs etti.

Kadın cinayetlerinin gerçekleştiği iller Adana (1), Antep (2), Çorum (1), Denizli (1), İstanbul (3), İzmir (1), Kırklareli (1), Kocaeli (2), Manisa (1), Mardin (1), Mersin (1), Muğla (1), Nevşehir (1), Niğde (1), Sivas (1) ve Tekirdağ (1).

NİSAN’DA 37 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR

Nisan’da en az 37 kız çocuğuna da cinsel istismarda bulunuldu. Çocuk istismarı olaylarının yüzde 32’sini çocukların öğretmenleri, yüzde 5’ini ise aileleri ortaya çıkardı. İstismarcıların yüzde 32’sini çocukların öğretmenleri oluşturdu. 8 çocuğa okul müdürü, dördüne öğretmenleri, birine servis şoförü, dördüne akrabaları, altısına babaları, birine doktor, ikisine mahalleden tanıdıkları erkekler, birine okul arkadaşı, birine sosyal medyadan tanıştığı ve kendini polis olarak tanıtan erkek, birine üvey babası, altına tanımadıkları erkekler istismarda bulundu. İki istismarcının kim olduğu haberlere yansımadı. (HABER MERKEZİ)

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