Halk TV: CHP'nin adayı Muharrem İnce

Halk TV, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu duyurdu.

Halk TV Twitter hesabından CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu duyurdu. Yapılan paylaşımda “CHP Lideri Kılıçdaroğlu kararını verdi, CB Adayı Muharrem İnce” ifadelerine yer verildi.

Gün içerisinde CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığında adı geçen İlhan Kesici, Muharrem İnce’yi işaret ederek, “Telefonla tebrik ettim, o da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin” demişti.

Öte yandan Muharrem İnce için hazırlanan cumhurbaşkanlığı seçim kampanya afişlerde ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberinde "Türkiye'ye güvence, Muharrem İnce" yazılı afişlerin matbaada basılış fotoğrafı yer aldı.

Cumhuriyet gazetesine konuşan İnce, "Atatürk'ün partisinin üyesi olarak Atatürk'ün oturduğu koltuğa aday gösterilmekten gurur duyarım. Elbette kararı genel başkanım ve milletvekillerimiz verecektir. Hem partimiz hem de milletimiz için hayırlı olmasını dilerim" demişti..

CHP cumhurbaşkanı adayını Cuma günü Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da yapılacak etkinlikle açıklayacak.

'SEÇİM MANİFESTOSUNU 1. MECLİS'İN ÖNÜNDE AÇIKLAYACAK'

CNN Türk'ten Ünal Kaya, Muharrem İnce'nin, yarın Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda adaylığının açıklanmasının ardından Hacı Bayram Camii'nde Cuma namazı kılacağını, buradan da 1. Meclis'in önüne geçerek seçim manifestosunu açıklayacağını iddia etti.

Kulis bilgilerini aktaran Kaya “İnce ve yakınları için şu anda sadece adaylığının açıklanması kaldı. Salona afiş asılmaması yönünde bir genel kanı vardı ancak bazı isimler basına yansıyan posterlerin de asılabileceğini söyledi. Salonda 'Türkiyem kazanacak' sloganlarının yazılı olduğu afişlerin olduğu görüldü. 'Türkiye’ye güvence Muharrem İnce', 'Zamanı gelince her şey güzel olacak' da diğer öne çıkan sloganlar” bilgilerini paylaştı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 20:03

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