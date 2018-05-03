Eskişehir'de 'Çocuğa dönük cinsel istismar'la ilgili halk toplantıları

Tartışmalara neden olan 'Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Yasa Tasarısı' ile ilgili Eskişehir'de halk toplantıları yapıldı.

Eskişehir'de, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan ve tartışmalara neden olan Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Yasa Tasarısı ile ilgili halk toplantıları yapıldı.

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve Hacı Bektaş Veli Cemevinde gerçekleştirilen halk toplantılarında çocuğa yönelik cinsel istismar ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Meclise sunduğu "Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Yasa Tasarı"sı anlatıldı. Hukukçuların ve akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı toplantılarda, "Cinsel istismar nedir, belirtileri nedir, ebeveynler nasıl yaklaşmalı, hukuki başvuru yolları nedir, yeni tasarı neler getiriyor ve çocuğa yönelik cinsel istismar nasıl önlenir, çocuğa yönelik cinsel istismar yasa tasarısı" gibi konu başlıkları konuşuldu.

Odunpazarı Belediyesi, Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, Alikev Gençlik Örgütü Düş Elçileri ve Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖV-DER) Eskişehir Şubesi ile birlikte daha önce Emek Halk Merkezinde gerçekleştirilen “Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesi” başlıklı seminerlere devam edildi. Büyükdere Halk Merkezinde düzenlenen seminere, Psikolojik Danışman Yasemin Şafak ve Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Barış Işık konuşmacı olarak katıldı.

'ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR VAKALARININ ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR'

Çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarına çok sık rastlandığına dikkat çeken Psikolojik Danışman Yasemin Şafak, bu vakaların üzerinin örtüldüğünü söyledi. Şafak, toplumun yapısı, kişisel faktörler, aile algısı, gelenek-görenek, çocukların kendilerini algılama biçimi ve toplumun çocuğa verdiği değer gibi etmenlerin bu örtme mekanizmalarını tetiklediğini kaydetti. Gerçekleştirilen eğitimlerin çocuğa yönelik cinsel istismarı örtme mekanizmalarını yıkma konusunda küçük bir adım olduğunu belirten Şafak, toplumda çocuk cinsel istismarı konusunda hiçbir şey yapılmadığı için etkilerinin büyük olduğunu ifade etti. Gazete ve televizyonlarda yer alan çocuğa yönelik cinsel istismar haberlerine de değinen Şafak, “Kullanılan dil ve haberlerin verilme biçimi çok yaralayıcı. Çocuğun bilgileri verilirken faillerin bilgileri gizleniyor” dedi.

'AĞIR CEZALAR, KİMYASAL HADIM VEYA YAYIN YASAĞI SUÇUN İŞLENMESİNİ ÖNLEMEZ'

Çocuğa yönelik cinsel İstismar sorununun ağır cezalar vererek ya da yayın yasağı koyarak çözülmeyeceğini vurgulayan Barış Işık, bu şekilde devletin üstünden sorumluluğu attığını kaydetti. Asıl olanın çocuklar istismara uğramadan koruyucu önlemler almak olduğunu altını çizen Işık, “Çocuğun ve ailenin hukuki mekanizmalara rahatça ve korkmadan ulaşacağı bir yapı kurmak gerekiyor” dedi. Mecliste görüşülen çocuğa yönelik cinsel istismar yasa tasarısının geri çekilmesi gerektiğini belirten Işık, “Çok ağır cezalar, kimyasal hadım, yayın yasağı suçun işlenmesini önlemez. Cezalar zaten ağır. Sorun istismarın gizli kalması. Gizli kalmasına neden olan toplumsal ve hukuki bir bakış açısının hakim olması” diye konuştu.

'TASARI İSTİSMARI ARTTIRAN HUKUKİ BOŞLUKLAR YARATIYOR'



Fotoğraf: Eylem Lodos/EVRENSEL

Hacı Bektaş Veli Cemevinde gerçekleştirilen toplantıya Zihinsel Engelliler Eğitim Uzmanı Fidan Güneş Gürgör Kılıç ve ÖVDER Eskişehir Şube Başkanı Av. Heval Yıldız Karasu konuşmacı olarak katıldı. İstismarın en büyük göstergesinin çocuğun beyanı olduğunu söyleyen Fidan Güneş Gürgör Kılıç, yapılan bilimsel çalışmalara göre çocukların bu konuda yalan söylemediğini belirtti. Kılıç, çocuklara yaklaşırken onların kendilerini rahat ifade edebileceği bir dil kullanmak gerektiğini kaydetti.

Çocuklara cinsel eğitim verilmesi gerektiğini söyleyen Heval Yıldız Karasu da çocukların hem kendi bedenlerini hem de karşı cinsin bedenini tanımadığına dikkat çekti. Devletin her mahalleye ücretsiz psikolojik danışma merkezi kurması gerektiğinin altını çizen Yıldız, “Ailelerin çocuklarıyla olan ilişkisini düzenleyen, ailelerin uzmanlardan görüş alabildikleri bir sistem olması gerekiyor. Çocuklar istismarla karşı karşıya kaldığında ailelerin nasıl davranması gerektiğini anlatan bir merkez olması gerekiyor. İstismara uğrayan çocukla nasıl iletişim kurmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Çocuklar kendini tanırsa, ebeveynler ne yapması gerektiğini bilirse bu işin üstesinden gelebiliriz” dedi. "Kol kırılır yen içinde kalır" anlayışının aile, okul, mahkeme gibi her alanda etkin kılınmaya çalışıldığına dikkat çeken Karasu, buna karşı ısrarlı, birlikte ve çocuğun korunmasını esas alan bir mücadele yürütmek gerektiğini vurguladı. Kadın programları ve din kisvesi altında cinsiyetçi söylemlerde bulunan hocaların istismarı meşrulaştıran bir niteliğe sahip olduğunun altını çizen Yıldız, son tasarının da istismarı arttıran hukuki boşluklar yarattığını söyledi. Yıldız, bu yasa tasarısının suçu önlemeyi değil, cezaları ağırlaştırarak sorumluluğu üzerinden atmayı hedeflediğini belirtti. (Eskişehir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 22:01

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