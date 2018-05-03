4 yaşındaki engelli çocuğun tedavisine KHK engeli

Anne ve babası KHK ile mesleğinden ihraç edilen 4 yaşındaki engelli çocuğun tedavisi, ailenin yurt dışı yasağı gerekçesiyle engelleniyor.

Turan DAL

Antalya

OHAL kapsamında çıkarılan 692 sayılı KHK ile kayyım atanan HDP’nin Akdeniz Belediyesinde görevlerinden ihraç edilen Murat ve Sevda Karahan çiftinin yürüme ve konuşma yetersizliği yaşayan 4 yaşındaki kızı Arin Rohani’nin Almanya’da görmesi gereken tedavi, ailenin yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle engelleniyor.

Hastalığına mikrosefali teşhisi konulan Arin, 1 buçuk yıl önce Almanya’daki bir özel hastanede tedavi gördü. Ancak anne ve babanın mesleğinden ihraç edilmesi ve yurt dışına çıkışlarının engellenmesinden dolayı Arin’in Almanya’daki tedavisine devam edilemiyor. Yürüme ve konuşma yetersizliğinin yanı sıra kafa yapısı yaşıtlarına göre daha küçük olan Arin’in bir an önce tedavi görmesi gerekiyor. Kızının Almanya’daki özel hastanede tedavisine devam edilebilmesi için yetkililere seslenen baba Karahan, “Benim çağrım vicdani ve insani anlamda tüm yetkilileredir. Bir insan bugün bir burun ameliyatı olunca bile ölebiliyor. Şimdi bizim çocuğumuz ameliyat olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama bir çocuk ölecekse de annesinin kucağında ölmesine mani olmayın. Bunu çok görmeyin” dedi.

‘DERDİMİZİ HER YERDE ANLATTIK DERMAN YOK’

Yaşadıkları mağduriyeti her yerde anlattıklarını dile getiren baba Murat Karahan, “Akdeniz Belediyesine kayyım atanmasının ardından önce eşim sonra da ben gözaltına alındık. Benim ilçe, il ve yurt dışı yasağım 1 ay önce kaldırıldı. Eşimin de yurt dışı yasağı kaldırıldı. Ancak, KHK ile ihraç edilmemiz yurt dışına çıkışımızı engelliyor. Benim yüzde 92 oranında engelli olan bir kızım var. Bundan yaklaşık 1 buçuk yıl önce Almanya’da tedavi görüyordu. 25 gün orada hastanede kaldı. 1 buçuk yaşındaydı ilk tedaviye götürdüğümüz dönem. Yapılan tedavilerin ardından 3 yaşını doldururken tekrardan hastaneye kontrole getirmemiz istendi. Ona göre gerekli tetkikler veya ameliyat yapılacağı kararının verileceğini konuştuk. Sonra eşim ile birlikte ihraç edildik. Yurt dışına çıkışımız engellendi. Bu süreçte çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna başvuruda bulunduk. Derdimizi anlattık. Bir türlü derdimize derman olunmadı” diye konuştu.

‘BEYİN AMELİYATI GEÇİRMESİ GEREKEBİLİR’

Kızının hastalığının mikrosefali olduğunu kaydeden baba Karahan, “Kızımızın yürüme ve konuşma yetersizliği var. Genetik bir sıkıntı olduğu üzerine durulmuştu önce ama yapılan tetkikler sonucu hastalığın beyinde oluşan kistlerden dolayı oluştuğu ortaya çıktı. Beyin ameliyatı geçirme durumu olabilir. Kafa yapısı yaşıtlarına göre biraz küçük. Buradaki uzman doktorlara da başvurduk ama onların koyduğu teşhisler ile Almanya’daki hastanede konulan teşhis arasında yüzde 100 fark var. Buradaki bir hastaneye götürdük kızımızı. Rapor da var elimizde. Bize kızımızın bir gözünün görmediği söylendi ama Almanya’da çok farklı bir teşhis konuldu. Gözlerinde problem olmadığı söylenerek dereceli bir gözlük verdiler. Buradaki bir başka doktor kızımızın kalça çıkığı olduğunu söyledi ama Almanya’daki doktor kızımızda kesinlikle bir kalça çıkığının olmadığını teşhis etti” diye konuştu.

Meclis Sağlık Komisyonunda yer alan CHP Milletvekili Şenal Sarıhan’ın girişimleri sonucu yaklaşık 6 ay önce Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın özel kaleminin kendisini aradığını belirten baba Karahan, “Özel kalem ‘Sizlerin il dışı yasağı var. Biz çocuğu Ankara’ya getirelim. Tedavisini uygulayalım’ dedi. Ben de kendisine, “Madem tıp o kadar ilerlemiş, neden Deniz Baykal’ı Almanya’ya götürdünüz’ diye sordum. Bu sözümden sonra dediler ki, ‘Öyleyse biz çocuğunuzu Almanya’ya götürelim. Refakatini biz yapalım.’ Kabul etmedim. Kendisine, ‘Çocuğumuz 3 yaşında engelli. Benim ne bir maddi ne de refakat beklentim var. Bizim sadece istediğimiz insani anlamda 5 veya 6 ay gibi bir süre yalnızca eşime izin verilmesi’ dedim. İlgileneceğiz dediler. 6 aydır hiçbir cevap çıkmadı” diye isyan etti.

‘AİLE BAKIM ÜCRETİNİ DE ÇOK GÖRDÜLER’

KHK ile ihraç edildikten sonra devletin engelliler için sunduğu aile bakım ücreti için başvuruda bulunduklarını da kaydeden baba Karahan, “Kişi cezaevinde olsa dahi eşi ve çocukları böyle bir haktan faydalanıyor. Ama biz KHK’li olduğumuz için bize bunu bile çok görüyorlar. Bakın, bizden istenilen belgeleri tam teşekküllü bir şekilde yetkili kuruma gönderdik. Bize KHK ile mesleğimizden ihraç edildiğimiz için böyle bir yardımın sunulmayacağı cevabı verildi” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 22:16

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