ABD'li siyah avukat: Bu paket neden evimin önünde duruyor?

ABD'li siyah avukat Sean Carter’ın Facebook sayfasında paylaştığı 'paket' fotoğrafı ve altında yazdıkları, sosyal medyada büyük etki yarattı.

ABD'li siyah bir avukat olan Sean Carter’ın Facebook sayfasında paylaştığı “paket” fotoğrafı ve altında yazdıkları, sosyal medyada büyük etki yarattı. “Bu paket neden evimin önünde duruyor?” başlıklı mesajında Carter, bunun “siyah oldukları için” olduğunu söyledi ve nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Bu paket günlerdir evimin önünde duruyor. Neden? Çünk biz siyahız. Ve evet, açıklayacağım.

UPS (Amerikan posta servisi) bu paketi yanlış eve getirdi. Paketteki adres sadece bir blok ötedeki eve aitti, bu nedenle UPS’nin paketi almasını ve doğru eve götürmesini bekliyoruz.

Fotoğraf: Sean Carter (Facebook)



“Fakat Sean, neden düzgün bir insan olup paketi alıp komşuna götürmüyorsun? Hatta genç oğulların var. Birini gönder. Gençlere sahip olmanın güzel yanı bu zaten, bedava hizmet.”

Yanıt, çünkü biz siyahız. Ve oğullarımızı çoğunlukla beyazların yaşadığı bir mahallede, tanımadığımız bir eve ve aileye göndermek oldukça güvensiz.

Neden?

Çünkü komşularımdan birinin oğlumu tehdit olarak görmesi ve polisi araması, hatta ona silah çekmesi, kuvvetle muhtemel.

Ve eğer saçmaladığımı ya da paranoyak olduğumu düşünüyorsanız, “Brennan Walker” adını google’layın, 14 yaşındaki siyah çocuk, bu ayın başlarında (14 nisan) otobüsü kaçırdı ve okula yürüyerek gitmeye çalıştı. Kayboldu ve yol sormak için bir eve yaklaştı. Ev sahipleri bu 14 yaşındaki OĞLANIN kendilerini öldürmek için geldiğine ikna oldu (gündüz gözüyle), erkek olan silahını çıkardı ve kaçan OĞLANA ateş açtı.

İŞTE bu nedenle bu lanet paket, UPS gelip onu alana kadar verandamda duracak. Çünkü beyaz komşularımızın Harvad mezunu-eğitimli bir avukat olan beni (ya da 14 yaşındaki onur öğrencisi oğlumu) cinayete eğilimli gezici bir manyak olarak görmeyeceğine güvenemiyorum.

İŞTE “post-ırkçılık” dönemi Amerikasında siyah olmak böyle bir şey.” (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 11:18

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