Tüm Köy Sen: Bekleyen değil, mücadele eden olacağız

Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, 2 Mayıs’ta Ordu’da yapacağı panel çağrıda bulundu.

Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra üretici köylüleri, sorunlarının ele alınacağı panele davet ederek “Taleplerimizi ortaklaştıralım” çağrısı yaptı.

TESK Hotelde 2 Mayıs'ta düzenlenecek panel için ilçe ilçe, köy köy dolaştıklarını dile getiren Sağra, “Oldukça olumlu tepki aldık. Üreticilerin örgütsüzlüğü nedeniyle yaşadıkları olumsuzlukların giderilmesinin gerekliliği ortaya çıktı. Artık sendika olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Üretici köylü, sendikasına güveniyor” dedi.

BEKLEYEN ÜRETİCİ OLMAYACAĞIZ

Panellerinin yeni bir süreci başlatacağını belirten Sağra, “Bu zamana kadar hep hükümetin ne diyeceğini bekleyen bir üretici köylü özelliği vardı. Artık bunu değiştirmek için mücadele ediyoruz. Sendika olarak, taleplerimizin sürekli takipçisi olacağız. Bekleyen değil, taleplerini dile getiren ve mücadele eden olacağız. Panel bunun başlangıcı olacak. Susmayacağız ve ürünümüzün ve emeğimizin karşılığını almak için sesimizi daha gür çıkaracağız” dedi.

Tüm Köy Sen üreticilerle fındıktaki sorunları konuştu

FINDIK ÜRETİCİSİNİ BEKLİYORUZ

TESK Hotelde yarın saat 13.30’da yapılacak olan “Fındıkta yaşanan sorunlar ve çözüm yolları” paneline çağrı yapan Sağra, “ Sesimizi yükseltmek, taleplerimizi dillendirmek için bir panel düzenliyoruz. Sendikamızın Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak, Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör ve Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Zafer Şenyurt konuşmacı olarak katılacak. Birlikte olalım, taleplerimizi birlikte dile getirelim” diye konuştu. (Ordu/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 20:23

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