Tüm Köy Sen üreticilerle fındıktaki sorunları konuştu

Tüm Köy Sen tarafından Ordu Gülyalı'da düzenlenen toplantıda fındık üreticilerinin yoksullaşması tartışıldı.

Tüm Köy Sen Ordu Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Gülyalı’daki toplantıda fındık üreticilerinin yoksullaşmasının nedenlerini tartıştı, üreticileri 2 Mayıs 2018 tarihinde TESK Hotel Toplantı Salonunda yapılacak panele davet etti.

Panel çağrılarıyla birlikte örgütlenme çalışmalarını da sürdürdüklerini belirten Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, “Fındık ve diğer tarım ürünleri hakkında herkes konuşuyor ama üreticiye bir şey sorulmuyor. Sanki üretici emir kulu. Ne fiyat verirlerse kabul edecek! Artık bu gelenek bozulmalı. Tek bir yolu var o da sendika etrafında örgütlenmek” dedi.

Toplantıda fındıkta yaşanan sorunlar hakkında düşüncelerini dile getiren üreticilerin sorunlarını yanıtlayan Sağra, “Mağduriyetimiz her yıl artıyor. Maliyetler artıyor ama ürünümüzün değerini istediğimizde ‘fazla’ diyorlar. Ülkemizin en önemli döviz kaynağı olan fındıktan üreticiler yararlanamıyor. Topluyoruz, harman yapıyoruz sonra da alın hayrını siz görün diyerek tüccara, ihracatçıya emeğimizi, ürünümüzü teslim ediyoruz. Hükümet de üreticinin yanında değil. Çıkardıkları yasalarla tarım şirketlerini koruyup kolluyor. Yasal hakkımız olan GSMH’ın yüzde birinden aşağı olmaması gereken tarım desteğimizi bile alamıyoruz. Bir araya gelerek sürekli konuşmalıyız, taleplerimizi dillendirip takipçisi olmalıyız. Hakkımızı almak için her yol meşrudur” diye konuştu. (Ordu/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 22:05

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