Tüm Köy Sen: Yeşil altınımıza sahip çıkalım

Tüm Köy Sen Ordu Şube Sekreteri Tuncay Zengin, 2 Mayıs’ta Ordu’da yapacağı panel çağrıda bulundu.

Tüm Köy Sen 2 Mayıs’ta Ordu’da yapacağı panel için çalışmalarını hızlandırdı. İlçe ve köy gezilerinden sonra Altınordu Cumartesi pazarı ve çevresindeki köy kahvehanelerini dolaşan Tüm Köy Sen yöneticileri hem panele çağrı bildirisi dağıttı hem de dükkanlara afiş asarak, “Yeşil altınımız olan fındığımıza sahip çıkalım” dedi.

Kahvehanelere girerek çağrı yapan Tüm Köy Sen Ordu Şube Sekreteri Tuncay Zengin, “Fındığımızın ve ürettiğimiz diğer tarım ürünlerimizin değerini almak için bir araya gelmek zorundayız. Suskun kaldıkça, iktidarın yapacağı açıklamayı bekledikçe hep mağduriyet yaşadık. Artık sesimizi yükseltmek gerekiyor. Bu nedenle panelimiz önemli. Panelde sorunlarımızın çözüm yollarını tartışacağız. Tüm üretici köylüyü panelimize bekliyoruz” dedi.

Tarım yasalarının değiştirilmesi gerektiğini anlatan Zengin, “Üretici köylüyü ve ürününü koruyan yasalar istiyoruz. Bunun yolu da birlikte olmak ve hükümetlere baskı yapmaktır. 24 Haziran seçimlerinde bunları da düşünmek zorundayız” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

Tüm Köy Sen üreticilerle fındıktaki sorunları konuştu

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 16:03

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