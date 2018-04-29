Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder, hakim karşısına çıkacak

HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yarın mahkemeye çıkacak.

HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 2013 yılı Newrozu’nda yaptıkları konuşmaları nedeniyle haklarında “örgüt propagandası” iddiasıyla açılan davada yarın mahkemeye çıkacak. Silivri Cezaevi Kampüsü karşısında bulunan 2 No’lu duruşma salonunda yarın görülecek olan duruşmaya Demirtaş’ın katılması bekleniyor.

Soruşturmayı yürüten bazı savcı ve polislerin görevlerinden ihraç edildiği davanın tek delili ise, her iki ismin Newroz’daki çözümü yanlış yapılmış konuşmaları.

Öyle ki Demirtaş ve Önder’in konuşmalarında sarf ettikleri “HDP”, “HDK” ifadeleri, yapılan çözümlerde “PKK” ve “HPG” olarak tutanaklara geçirildi. Avukatların soruşturmayı başlatan savcı ve konuşma çözümlerini yapan polisler hakkında “FETÖ” soruşturmaları kapsamında işlem yapılıp yapılmadığını araştırması yönündeki talepleri de reddedildi. Yine söz konusu konuşmaların yeniden çözümlenmeleri için bilirkişiye gönderilmesi yönündeki talep de reddedildi. 2013 Newrozu’nda yapılan konuşmalara ilişkin 2 yıl sonra başlatılan soruşturmanın davasına ise 2017 yılında başlandı.

‘YARGI SİYASAL GÜNDEMİ TAKİP EDİYOR’

Demirtaş’ın avukatlarından Arzu Kayaoğlu, davaya konu olan konuşmaların 2013 İstanbul Newrozu’na konu olan konuşmalar olduğunu belirterek, “O dönem Çözüm Süreci’nin başlangıcı olan Newroz’du. Tüm ana akım medyada canlı olarak yayınlanan Newroz’du. Newroz’dan sonraki gün iktidara yakın gazetelerin birçoğu manşetini ‘Yüz binlerin toplandığı barış Newroz’u’ ve ‘Demirtaş ve Önder’den barış mesajları’ başlığı ile duyurdu” hatırlatmasında bulundu. Bu anlamda Çözüm Süreci’nin başladığı Newroz konuşmasının yargılamasının yapıldığını ifade eden Kayaoğlu, yargının siyasal gündemi takip ettiğini vurguladı.

‘BİRLEŞTİRİLMEYEN TEK DAVA’

Taleplerinin bu güne kadar hiçbir şekilde kabul edilmediğini ifade eden Kayaoğlu, “Reddedilme gerekçesi ise belirtilmiyor. ‘Sonuca etkisi görülmediği’nden reddediliyor. Sonuca etki etmemesi söz konusu değil, çünkü mahkeme hiçbir araştırma yapmış değil. Taleplerimizle ilgili” diye konuştu. Kayaoğlu, “Ankara’daki davanın duruşmasında daha usule ilişkin beyanlar alınıyor. 31 ayrı dosyanın birleştirildiği, hatta yargılama devam ederken Elazığ’da aynı kapsamda olan bir yargılama dosyası resen birleştirildi. Birleştirme konusunda hem Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinden talepte bulunduk hem de İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinden. Propagandaya ilişkin açılan bütün davalar Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ile birleştirildi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava hariç” dedi. Kayaoğlu, mahkemenin tutumunu “Bir an önce karar vermek yönünde” olarak yorumladı.

‘SES ÇÖZÜM TUTANAKLARI YANLIŞ’

Söz konusu yargılamaya konu konuşmanın polisler tarafından yapılan çözümlemelerine dair ise Kayaoğlu, şunları söyledi: “Polislerin yapmış olduğu çözümleme tutanaklarında ya anlaşılamadı diye nokta konulmuş ya da çok farklı şeyler konulmuş. Ses çözüm tutanaklarında HDP ve HDK olan yerler PKK veya HPG olarak geçirilmiş. Bunun özellikle yapıldığını düşünüyorum. Yapılan konuşmalar çok net olmasına rağmen bu yapılmış.” (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 15:00

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