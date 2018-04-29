Ayşe öğretmen için 100 bin imza çağrısı
Fotoğraf: DHA

Ayşe öğretmen için 100 bin imza çağrısı

    • 29 Nisan 2018 09:45

    İfade özgürlüğü savunucularının çatı örgütü olan IFEX, 6 aylık bebeğiyle birlikte cezaevine giren Ayşe öğretmen için imza kampanyasına çağrı yaptı.

    120’den fazla ifade özgürlüğü savunucusu kuruluşun çatı örgütü olan IFEX, Beyaz Show isimli TV programında “çocuklar ölmesin” dediği için bebeği ile birlikten hapse girmek zorunda kalan Ayşe Çelik için başlattığı imza kampanyasına çağrı yaptı.

    “Ayşe öğretmen ve henüz doğmamış bebeği hapse girmesin” başlıklı kampanyayı şu ana kadar (28 Nisan) 8 bin 109 kişi imzaladı. (HABER MERKEZİ)

    KAMPANYAYI İMZALAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe Öğretmen bebeğiyle cezaevine girdi

    Ayşe Öğretmen için başvuru yapıldı: Denetimli serbestlik uygulansın

    Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 09:51
    www.evrensel.net
    ETİKETLER Ayşe Çelik