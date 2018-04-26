Ayşe Öğretmen için başvuru yapıldı: Denetimli serbestlik uygulansın

Avukat Mahsuni Karaman, 6 aylık bebeğiyle tutuklanan Ayşe Öğretmen için denetimli serbestlik için başvuru yapıldığını ifade etti.

Telefonla katıldığı televizyon programında ‘çocuklar ölmesin’ dediği için hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve geçtiğimiz cuma günü 6 aylık bebeğiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konulan öğretmen Ayşe Çelik’in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için başvuru yapıldı. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, iyi halli olan ve açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşan müvekkilinin geriye kalan cezasının, denetimli serbestlik yolu ile infaz edilmesinde hukuki zorunluluk bulunduğunu kaydetti.

'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe Öğretmen bebeğiyle cezaevine girdi

SERBEST BIRAKILMASI ZORUNLULUKTUR

İnfaz Hakimliği’ne verdiği dilekçede, Ayşe Çelik’in Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi idaresince adli suçlardan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu B-2 koğuşuna alındığını belirten Avukat Mahsuni Karaman, “Kanuna göre 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler, denetimli serbestlikten yararlanabilir. Müvekkilim, 1 yıl 3 aylık hapis cezasına mahkum olmuş ve halen infazı devam etmektedir. 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan müvekkilimin şartlı salıverme tarihi 27 Mart 2019’dur. Talep tarihi itibariyle şartlı salıverilmesine 11 ay 2 gün kaldığı nazara alındığında iyi halli ve açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşan müvekkilin geriye kalan cezasının denetimli serbestlik yolu ile infaz edilmesinde hukuki zorunluluk bulunmaktadır” dedi.

‘TERÖR DEĞİL OLSA OLSA DÜŞÜNCE SUÇU’

Ayşe Çelik hakkında verilen karara esas olguların, terör suçu olmadığı ve düşünce suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karaman dilekçede şu ifadelere yer verdi “Terör propagandası suçu, terör suçu olmadığı gibi hükümlü terör suçlusu da değildir. Hükümlünün suçu olsa olsa düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki bir suç niteliğindedir. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A hükmü uyarınca; koşullu salıverilmesine bir yıldan az süre kalmış olan talepte bulunan hükümlü hakkında, açık cezaevine ayrılma koşullarının oluştuğunun tespitine ve 1 yıldan az kalan cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infazına karar verilmesini talep ederim” dedi. (Diyarbakır/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 13:21

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