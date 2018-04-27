Abdullah Gül: Ne düşündüğümü yarın anlatacağım

Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya 'Yarın ne düşündüğümü anlatacağım' yanıtı verdi.

24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tartışmalarda sık sık adı geçen 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Adaylığı ile ilgili soru üzerine Gül, “Yarın ne düşündüğümü anlatacağım” yanıtı verdi.

Abdullah Gül, cuma namazını Maslak'taki Orman Bölge Müdürlüğü içerisindeki Fatih Ormanları Camisi'nde kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, ülkenin olağanüstü bir seçime gittiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre seçim sonuçlarının memleket için hayırlı olması dileğinde bulunan Gül, şöyle konuştu:

"Şüphesiz ki seçim denince beklentiler, tartışmalar, heyecanlar. Bunlar da bunun bir parçası, bunlardan kaçınılamaz. Hele memleketle ilgilenen, memleketin geleceğinden kaygı duyan, 'daha iyi olsun' diye uğraşan, tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Bu çerçevede bugünlerde tabii yoğun olarak bu tartışmalar olurken benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Bunları böyle bir cami önünde açıkçası konuşmak, düşüncelerimi açıklamak pek istemem. Onun için yarın sizleri çağıracağım, ne düşündüğümü, ne yapacağımı bunları size detaylı olarak yarın anlatacağım. Ama siz de doğrusu bunu takdir etmelisiniz, cami kapısında, cami önünde, bu kadar memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Sizlerle yarın görüşmek üzere." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 14:27

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