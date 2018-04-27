Bahçeli: Gül-Davutoğlu görüşmesi iflas etmiştir

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Abdullah Gül-Ahmet Davutoğlu görüşmesi iflas etmiştir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam kendisini izleyen gazetecilerle yemekli sohbet gerçekleştirdi. Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre Bahçeli’nin gündeme ilişkin sorulara verdiği yanıtlardan bazıları şöyle:

'ABDULLAH GÜL'ÜN BİR CEVAP VERMESİ LAZIM'

“Sayın Gül ile Ahmet Davutoğlu arasındaki bahse konu görüşme iflas etmiş demektir. Çünkü Davutoğlu ‘Ben cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyorum’ demiştir. Bu ifadeyi kullandıktan sonra görüşmelerinin muhtevası ne olursa olsun, kamuoyunda yapılan yorumların hepsi geçerliliğini kaybetmiş demektir. Demek ki Ahmet Davutoğlu Bey ile Sayın Abdullah Gül arasındaki görüşmelerde, “Biz cumhurbaşkanı adayı olalım mı, olmayalım mı' konusundaki tartışmaların yeterli bir seviyede olmadığı anlaşılmış, Ahmet Davutoğlu sonucu bağlamıştır.

Bu sonuca Abdullah Gül Bey'in bir cevap vermesi lazım. ‘Biz şu kadar saat görüştük ama Ahmet Davutoğlu’nun ortaya koyduğu görüş, görüşmelerimizin özünü teşkil etmektedir. Benim de aday olma niyetim yoktur’ demeleri lazım. Şu ana kadar demediklerine göre tek yanlı bir görüşme olarak kalmıştır. Davutoğlu kendisini çekmiş, gerçeği görmüş Gül’e de böyle bir gerçeği görmesi için davet çıkarmıştır. Sayın Gül görecek mi görmeyecek mi, onu bilemiyoruz artık.”

DEMİRTAŞ’IN ADAYLIĞI BİR PROJENİN SONUCU

Bir projenin sonucudur. Yani tutuklu olan bir şahsı aday olarak gösteriyorsanız onu seçtirmiş dahi olsanız cezaevinden çıkarmak yargının konusudur. Seçim kazanma mantığıyla yapılmıyor.

BEŞİKTAŞ KARARINI DEĞİŞTİRMELİ

Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye’nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe’nin ne Beşiktaş’ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle (maça çıkmama)kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (27 Nisan 2018) - HDP'den ittifak çağrısı

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 14:03

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