CP Piliç işçileri: Korkarak davranırsak bu gidişe nasıl dur deriz

Turgutlu CP Tavuk fabrikasında DİSK/Gıda-İş’e üye oldukları için işten çıkarılan işçiler, 1 Mayıs'ta sendikalaşma hakları için alanda olacak.

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Turgutlu CP Tavuk fabrikasında DİSK/Gıda-İş’e üye oldukları için işten çıkarılan işçiler, 1 Mayıs’ta sendikalaşma önündeki engellerin kaldırılması talebiyle Manisa’da alanda olacak. Fabrikalarda emekçilerin yaşadığı endişelere dikkat çeken işçiler, “Çocuklarımızı da düşünmek zorundayız. Sonuçta korkarak davranırsak bu gidişata nasıl dur diyebiliriz” dedi.

DİSK/Gıda-İş Sendikasının geçtiğimiz günlerde açılan Turgutlu Temsilciliğinde bir araya geldiğimiz eski CP işçilerinin kimisi yine gıda sektöründe, kimisi ise başka iş kolunda çalışıyor. İşçiler işten atılsalar da mücadelelerinin bitmediğini söylüyor.

Gıda sektöründe çalışan kadın işçilerden biri “O gün tatil olsun olmasın alanlarda olmak şart. Kimi patron çalıştırıyor, izin vermiyor ve işinden olmak istemeyen işçilerden bazıları alanda olamayacağını dile getiriyor. Ancak oturup konuştuğumuzda özellikle açıklanan erken seçim öncesi alanda olmak daha başka olacak diyor. Biz de öyle düşünüyoruz. Sendikalı olduğumdan bu yana mücadeleden vazgeçmedik. Birlikte olmaktan başka şansımız yok” dedi.

Bir diğer işçi, OHAL’den kaynaklı tedirgin olduğunu belirterek “İzin verdiler mi yürüyüşe?” diye sorunca bir diğer işçi şu yanıtı verdi: “Yasak için her zaman bahaneleri var. Grevi yasakladıkları gibi. Bizi sindirmeye çalışmaktan başka bir şey değil.”

Fazla mesai dayatmasından yakınan bir işçi ise “Fazla çalışıp az para alıyoruz. Emeğimizin karşılığını almak istemek en temel talebim” dedi. İşsizlik sorununun tüm işçilerin sorunu olduğunu belirten işçi, devam etti:

“İşveren gözünde hiçbir değerimiz yok. İşten çıkarmak için, performans düşüklüğü adı altında kapının önüne koyuyorlar. Oysa zor şartlarda gösterdiğimiz çaba, performans düşüklüğü değil, sendikalaşmamızın önünde engel olmaya çalışıyorlar. Sendikamız bize sahip çıktı. Bizlerin de bu 1 Mayıs’taki katılımımız ne kadar güçlü olur bilmiyorum ama mücadelemiz sadece hukuki olarak kalmamalı.”

İş kazası geçirdiği için bir parmağını kullanamayan bir kadın işçi, çalışamadığını ve ev işlerinde de bazen zorlandığını dile getirdi. Yanında oturan eşi ise “1 Mayıs’a gelebilir miyiz emin değilim. Biz de çekiniyoruz ancak bunu konuşabilmek önemli. Bugün bizim başımıza gelen yarın çocuğumuzun da başına gelebilir. Bizler çocuklarımızı da düşünmek zorundayız. Korkarak davranırsak bu gidişata nasıl dur diyebiliriz” dedi.

CP’de sendikalaştığı için işten çıkarılan ve bir başka gıda fabrikasında çalışan bir işçi de şunları söyledi:

“Bugün en acil taleplerimizden biri sendikalaşmanın ve örgütlenmenin önündeki engellerin kalkması. ‘İşsizliği yoksulluğu, taşeronun kaldırılması bunlara nasıl engel olabiliriz?’ diye soran işçi arkadaşlarımıza, birlikte olursak üstesinden gelebileceğimizi söylemeli, 1 Mayıs’a bulunduğumuz her yerden katılarak bizi susturmaya çalışanlara cevabımızı vermeliyiz.”

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 11:55

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