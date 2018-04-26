Şampiyonluk yarışının son derbisi: Galatasaray-Beşiktaş

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak ve Fırat Aydınus'un yöneteceği derbiye bir gün kala takımların muhtemel 11'leri nasıl?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olan ve yılın son derbisi olan Galatasaray-Beşiktaş maçı, yarın 19:00'da Türk Telekom Stadında oynanacak. Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir arasındaki çekişmeyi yakından ilgilendiren derbi, bu üçlünün puan kaybını bekleyen Fenerbahçe'nin de sonucunu merakla beklediği bir maç.

DERBİNİN HAKEMİ FIRAT AYDINUS

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, derbinin hakeminin Fırat Aydınus olacağını açıkladı. Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışındaki önemli derbiden galibiyetle ayrılarak, zirvedeki yerini korumaya çalışacak.

Galatasaray, Süper Lig'de 30. haftayı 63 puanla lider geçerken, Beşiktaş ise topladığı 62 puanla haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Serdar Aziz maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA 3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş derbide kart görmeleri durumunda, ligin 32. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamayacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'in sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Kalede Fernando Muslera, geri dörtlüde Mariano Filho, Maicon Roque, Jason Denayer, Yuto Nagatomo, defansın önünde Ryan Donk ve Fernando Reges ikilisi, ileri dörtlüde de Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis.

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 17 lig maçında yenilmedi. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 17 müsabakadan 16 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ GALİP GELEREK LİDER OLMAK İSTİYOR

Beşiktaş, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için bu derbiyi kazanmak zorunda. Şenol Güneş'in sahaya süreceği 11'de kalede Fabri, geride Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Adriano, orta sahada Medel-Atiba ikilisi, ileri üçlüde Babel, Talisca, Quaresma ve forvette Negredo'ya yer vermesi bekleniyor. (AA)

Süper Lig’de 31. haftanın programı

Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi soruşturması: 3 kişi tutuklandı

PFDK, derbi kararlarını açıkladı: Fenerbahçe 3 maç seyircisiz!

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 10:40

www.evrensel.net