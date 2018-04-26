Süper Lig’de 31. haftanın programı
Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de oynanacağı 31. hafta, cuma günü Göztepe-Karabükspor maçıyla başlayacak.
Süper Lig’de 31. hafta heyecanı yarın Göztepe ile Kardemir Karabükspor arasında oynanacak maçla başlayacak. Bornova Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de oynanacağı 31. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)
28 Nisan Cumartesi:
13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
29 Nisan Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
30 Nisan Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (SPOR SERVİSİ)
Süper Lig’de 30. haftanın görünümü ve 31. haftanın programı
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 09:46
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