Süper Lig’de 31. haftanın programı
Fotoğraf: Evren Atalay/AA

Süper Lig’de 31. haftanın programı

    • 26 Nisan 2018 09:40

    Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de oynanacağı 31. hafta, cuma günü Göztepe-Karabükspor maçıyla başlayacak.

    Süper Lig’de 31. hafta heyecanı yarın Göztepe ile Kardemir Karabükspor arasında oynanacak maçla başlayacak. Bornova Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de oynanacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de oynanacağı 31. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:
    20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)
    28 Nisan Cumartesi:
    13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
    13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
    16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
    19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
    29 Nisan Pazar:
    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)
    16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)
    19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
    30 Nisan Pazartesi:
    20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (SPOR SERVİSİ)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 09:46
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