Kocaeli'de işçiler 1 Mayıs öncesi buluştu

Kocaeli'de Emek Partisi Derince İlçe Örgütü'nün çağrısıyla yan yana gelen işçiler, 1 Mayıs'ı konuştu.

Kocaeli Esentepe Mahallesi'nde yan yana gelen işçiler, yaklaşan 1 Mayıs öncesi fabrikalarında yaşananları konuştu, neler yapabileceklerini tartıştı. Etkinlik, Emek Partisi (EMEP) Derince iİçe Örgütü Başkanı Cüneyt Bingöl’ün konuşmasının ardından izlenen sinevizyon ile başladı.

Sinevizyonun ardından konuşan EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, "Bir tarafta patronlar vardır, diğer tarafta işçiler. 1 Mayıs işçilerin gücünü göstermesi adına oldukça önemlidir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Grevlere OHAL ile müdahale ettik" sözlerine değinen Erkan, "Bu sözlerden çıkarılacak anlam; 'Biz OHAL ile patronlar için çok şey yaptık, OHAL'i patronlar için devam ettiriyoruz.' İşçiler bu sözlere gereken cevabı vermeli, OHAL'in kaldırılması için mücadele etmelidir" diye konuştu.

Ekonomide yaşanan sıkıntılara da değinen Erkan, "Gelir dağılımdaki adaletsizlik ortadan kalkmıyorsa, bu büyüme kime yansıyor? Doların ve Euro’nun yükselmesinin hayatımızın her alanında etkisi var. Ekonomi işçinin cebine giren paraya bakılıp anlaşılabilir" dedi. Erken seçim kararının ekonomideki tıkanıklığın etkisi olduğunu vurgulayan Erkan, "Memleketi artık yönetemez hale geldikleri için bir an önce bu seçimi gerçekleştirmek istiyorlar. Erken seçimin sebepleri tam olarak bunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

'DEĞİŞİM İÇİN ÇABA SARF ETMELİYİZ'

İşçilerin soru sorarak, görüşlerini belirterek katkı sunduğu etkinlikte Gebze'de bir metal fabrikasında çalışan Metin, "Bizler hepimiz bu gidişatın farkında olarak bir şey yapmalıyız. Herkes 'Zaten bir şey olmaz' derse bu ülkede hiçbir şey değiştiremeyiz. Ama biz istersek değiştirebiliriz" dedi. AKP iktidarının işçiler lehine hiçbir iş yapmadığını belirten başka bir metal işçisi ise, "Biz önce haklarımızı bilmeliyiz. Sonra da değişim için çaba sarf etmeliyiz" diye konuştu. Tüm yaşanılanları insanların nasıl görmüyor sorusuna EMEP İl Başkanı Erkan, "Bu ülkenin en büyük basın organlarından bir olan Doğan Medya'nın satılması ve medyanın tek sesli bir duruma getirilmesi buna güzel bir örnektir. Gerçeklerin duyulmasını istemiyorlar, gazetelere, gazetecilere baskı uyguluyorlar" diyerek cevap verdi.

1 Mayıs’ta tüm işçi ve emekçileri alanlara, haklarını talep etmeye davet eden Erkan "Onlara; 'Biz de buradayız' demeliyiz. 1 Mayıs'ta Gebze'de alanlarda hep beraber kol kola olalım" dedi. Etkinlik, müzikle son buldu. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 15:05

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