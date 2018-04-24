Kıbrıslılardan Akkuyu Nükleer Santraline karşı eylem çağrısı

Kıbrıslı yaşam savunucuları, Mersin’de inşa edilmek istenen Akkuyu Nükleer Santraline karşı basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs’ta yaşam savunucuları, siyasi parti ve kitle örgütü üyeleri Mersin’de inşa edilmek istenen Akkuyu Nükleer Santraline karşı basın açıklaması yaptı

Birçok ülkenin nükleer enerji politikalarını gözden geçirmeye başladığı süreçte Türkiye’nin güney kıyısında bulunan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin resmi olarak inşa edilmeye başlanmasının Kıbrıs için bir tehdit oluşturduğunun belirtildiği açıklamada “Bu noktada Kıbrıs’ın Akkuyu’ya Ankara’dan ve Türkiye’deki birçok büyük ilden daha yakın olduğunu vurgulamak gerekmektedir” denildi.

Kıbrıslıların aktif bir deprem bölgesinde inşa edilmekte olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin işler hale gelmesi durumunda oluşacak tehlikenin farkında olması gerektiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi: “Radyasyon sızıntısı durumunda oluşacak hasar nükleer santralin yüzlerce kilometre çevresini etkileyecektir. Çernobil’de olduğu gibi yüzlerce insan sağlık sorunları yaşayacak ve bu yüzden ölecektir. Ancak riskler teknik sorunlardan dolayı oluşacak kazalardan hatta depremden dolayı meydana gelebilecek olanlardan ibaret değildir. Böylesi bir santralin normal işleme sürecinde bile radyoaktif atıkların nasıl saklanacağı, deniz suyunun ısınmasının yaratacağı termal kirlilik gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda oluşacak enerji ihtiyacının yenilenebilir enerjilerle (esas olarak güneş enerjisiyle) karşılanabileceğine inanıyoruz. Yukarda anlatılan riskler 10 Ocak 2015’te yapılan Nükleer Santraller Konferansı’nda bilimsel olarak analiz edilmiş ve tartışılmıştır. Yalnızca Türkiye’de değil, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde yapılması planlanan ya da inşa halinde olan nükleer santrallerin işler hale gelmesi durumunda yalnızca Kıbrıs’ın değil, Türkiye’nin kendisinin ve diğer komşu ülkelerin de yüksek risk altında olacağı tespit edilmiştir. Bu santraller ülkemiz Kıbrıs için korkunç felaketlere yol açabilecektir.”

‘SADECE AKKUYU’YA DEĞİL TÜM NÜKLEER SANTRALLERE KARŞIYIZ’

Yaşam savunucuları, siyasi örgütler ve kitle örgütleri olarak, Kıbrıs’ın her yerinden yurttaşlarla birlikte Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformunun aktif katılımıyla Mayıs 2015’te hazırlanan Nükleerden Arındırılmış bir Akdeniz için Lefkoşa Deklarasyonu’nunun hatırlatıldığı açıklamada; “Değerli adamıza yakın yerlerde inşa edilmesi planlanan nükleer santrallere karşı olan duruşumuzu tekrar ilan ediyoruz. Bu duruşumuzun yalnızca Akkuyu’ya değil var olan veya inşa edilecek olan tüm nükleer santrallere karşı olduğunu da vurguluyoruz. Toplumumuzun farkındalığını artırmayı ve çabalarımızı Kıbrıs içinde ve dışında sürdürmeyi amaçlıyoruz. Mücadelemiz ancak bu nükleer santrallerin bölgemizdeki inşası durduğunda sona erecektir” denildi

Açıklamada son olarak 26 Nisan Perşembe 19.00-21.00 Lefkoşa Ledra Sokağı’ndaki (Uzun yol) barikatta oluşturulacak insan zincirine katılım çağrısı yapıldı.

ETKİNLİĞE KATILACAK ÖRGÜTLER

AKEL, Ekologlar Hareketi-Yurttaşlar İşbirliği, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Sol Hareket, PEO, EDON, Ekologlar Gençlik (NEOI), POGO Kadın Hareketi, Kadın Ekologlar Hareketi, Kıbrıs Çevre Hareketi, Birleşik Kıbrıs Platformu, Unite Cyprus Now, Akama Dostları, Ekoloji Hareketi, Kıbrıs Barış Konseyi, Bi-comunalİnitiativeforPeace-United Cyprus, Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Biyologlar Derneği, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, DEV-İŞ, BES, Basın-sen, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), “Proodeftiki” İlkokul Öğretmenleri Hareketi , “Proodeftiki” Teknik Okullar Hareketi, Larnaka Çevre Hareketi, Kıbrıs Kuşları Koruma Derneği “BirdLife Cyprus”, Arif Hasan Tahsin Vakfı, Kuir Kıbrıs, Tüm Kıbrıs Kimyagerler Birliği, Cyprus Anti-Nuclear Platform, Çevre Mühendisleri Odası, , Boran Kültür Merkezi, ETEK, Kıbrıs Teknik Odası, Yeni Enternasyonalist Sol. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 16:20

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