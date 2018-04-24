Büro Yönetimi bölümünden 80 bin mezun var, tek bir atama yok

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Büro Yönetimi ve Sekreterlik mezunlarına verilen atama sözünün yerine getirilmediğini söyledi.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Büro Yönetimi ve Sekreterlik mezunlarına 2017 ve 2018’de verilen atama sözünün yerine getirilmediğini ifade etti.

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümünün sayısı 80 bini bulan mezunlarının hiçbirine son bir yılda atama hakkı tanınmaması nedeniyle mecliste konuşan Tümer, “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerine 2017 ve 2018 yılları arası merkezi atamada hiç personel alımı yapılmamıştır” dedi.

Acil Yardım Hizmetlerini tek çatı altında toplamak amacıyla kurulan ve Türkiye genelinde 24 kentte faaliyete geçmiş durumda olanların yanı sıra sadece açılış bekleyen 20 adet 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bulunduğunu ifade eden Tümer, “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı Acil Çağrı Hizmetleri ve Proje Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklere personel alımı ne zaman yapılacaktır? 3 Kasım 2017 KHK kararıyla 1600 adet personel alımı yapılması TBMM tarafından onaylanmış ve Resmî Gazete’de yayımlanmıştır fakat personel alımı gerçekleşmemiştir. Bu personellerin alımı neden gerçekleşmemektedir? Personel alımında ön lisans 3179 kodlu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü mezunlarına da yer verilecek midir?” diye sordu. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 15:53

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