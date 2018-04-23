İYİ Parti: Her durumda adayımız Akşener

İYİ Parti Genel Başkanlığı: Bu yol nereye kadar giderse oraya kadar gitmekte kararlıyız.

İYİ Parti Genel Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim ittifakı konularında gerçekleştirdiği açıklamasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in her durumda aday olacağını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim ittifakı konularında açıklamada bulundu. Açıklamada, 25 Ekim 2017’de kurulan ve halkın büyük teveccühü iile karşılanan İYİ Parti’nin uzun süredir idari tuzaklar ve yargı tuzaklarıyla mücadele ettiği ifade edildi. Bugün medyada ve çeşitli kesimlerde içerisinde İYİ Parti’nin de yer aldığı senaryoların döndüğü belirtilen açıklamada, “Biz bu konudaki duruşumuzu 1 Nisan 2018 tarihinde net ve hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın açıkladık” denildi. Açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacağı ifade edilerek “Bu yol nereye kadar giderse oraya kadar gitmekte kararlıyız” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 19:00

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