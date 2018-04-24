SONAR Müdürü: Anketler sağlıksız, insanlarda OHAL korkusu var

SONAR Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SONAR Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yüzde 15 oy alabileceğini söyledi. Bayrakçı, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasından dolayı da Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini, Türkiye'nin buna hazır olmadığını belirtti. Bayrakçı, "Anketlerden sağlıklı cevap almak imkânsız. OHAL’den dolayı insanlar işten atılma korkusu yaşıyor" dedi.

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Bayrakçı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'İNSANLARDA OHAL KORKUSU VAR'

"Anketlerden sağlıklı cevap almak imkânsız çünkü cevap veren kişilerin yüzde 15’i korktuğu için yanlış bilgi beyan ediyor. OHAL’den dolayı insanlar işten atılma korkusu yaşıyor."

Erken seçim için süreç nasıl işleyecek?

'TÜRKİYE ALEVİ CUMHURBAŞKANINA HAZIR DEĞİL'

"Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir aday olurdu. Ama Türkiye’de bazı şeyler saplantıdır. Ülke henüz bir Alevi Cumhurbaşkanı’na hazır değildir. Bu şartlar altında Kemal Bey alacağı en iyi oyu alamaz. "

'HDP DEMİRTAŞ İLE YÜZDE 15 OY ALABİLİR'

"Bir siyasi parti en yüksek oyu alabileceği adayla seçime gitmeli. HDP için o kişi Demirtaş’tır. Çünkü söylemi bu ülkede tuttu, beğenildi. MHP’liler bile onu izledi. Hayır, aksine avantaj. Ortada mağduriyet var. Yüzde 12 alacakken, yüzde 15 alabilir. Meral Akşener veya CHP’nin benim tarif ettiğim tipte göstereceği bir aday finale kalabilir. Onlardan biri kalırsa, o zaman seçim kafa kafaya hale gelir. Tayyip Erdoğan her halükârda 46-47’nin altında kalmaz. " (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 09:39

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