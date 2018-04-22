CHP ile İYİ Parti anlaştı, 15 CHP milletvekili İYİ Parti’ye katıldı

CHP ve İYİ Parti anlaştı. 15 CHP milletvekili erken seçimler için İYİ Parti’ye katıldı.

CHP ile İYİ Parti anlaştı. Anlaşmaya göre 15 CHP milletvekili partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı.

Tarihi 24 Haziran 2018 olarak belirlenen erken seçimle ilgili olarak CHP ve İYİ Parti heyeti bugün (22 Nisan 2018) bir araya geldi.

Bu görüşmede, 15 CHP milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesi kararlaştırıldı.15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle şu anda 5 milletvekili bulunan İYİ Parti, TBMM grubu oluşturabilecek, seçimlere doğrudan katılabilecek.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye yönetilemez hale geldi. Erdoğan'ın artık Türkiye'yi yönetemez ve taşıyamaz olduğu gerçeği gün gibi ortada. Erdoğan, bulunduğu bu sıkışık halden kurtarmak için anayasa kanunları çiğnemek konusunda en ufak bir tereddüt göstermiyor. YSK başta olmak üzere Türkiye'nin bütün kurumlarını tek dilden yönetmeyi, ayar vermeyi bir alışkanlık haline getirdi. Türkiye'nin bu demokrasi ayıbından kurtulması lazım. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere, katılabilecek olan partilerin standartları mevzuat, kanun ile bellidir. Geldiğimiz noktada biz artık demokrasimizin daha fazla tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz. Buna direneceğiz. Toplumun artık daha fazla kutuplaşmasına imkan ve fırsat vermeyeceğiz. Yok edilen adaleti inşa edeceğiz" diye konuştu.

‘KARAR SİYASİ’

Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) eleştiren Altay, "YSK'nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hangi siyasi partilerin seçimlere katılabileceği ile ilgili istediği görüş İYİ Parti bakımından müspet ve lehte bir görüş olmasına rağmen yapılan toplantıda İYİ Parti'nin seçimlere katılma ehliyetine sahip olduğuna dair bir kararın alınamamış olması hukuki değil siyasi bir tasarruftur. Seçimleri yönetecek olan organın siyasi kararlar tasarruflarda bulunması kabul edilemez. CHP olarak demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışımızı sürdüreceğiz. 15 milletvekilimiz bugün CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldılar. YSK'nın bir demokrasi ayıbına zorlanması, bir demokrasi ayıbına imza atmaması ve atamamasına da fırsat ve imkan sağlamak istiyoruz. YSK'nın değerli üyelerinin de OHAL ve iktidar baskısına maruz kalmamalarını istiyoruz. Türkiye'de bir rahatlamaya ve herkesin bütün kamu vicdanının şimdi oldu, seçime katılan herkes seçime girebiliyor görüş ve algısının toplumda oluşmasını istiyoruz. Demokrasi herkes için. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP'ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden bugün istifa ettiler İYİ Parti'ye katıldılar" ifadelerini kullandı.

‘ARKADAŞLARIMIZ, DEMOKRASİYE YÖNELİK, GASPA, KUMPASA ZIRH OLMUŞLARDIR’

Altay, milletvekillerimiz "Demokrasi için İYİ Parti'ye gitme kararı aldılar. Arkadaşlarımız, demokrasiye yönelik, gaspa, kumpasa zırh olmuşlardır. Bu İYİ Parti'ye geçişin tek cümlelik açıklaması budur " dedi.

‘NEDEN BÖYLE BİR TABLOYA İHTİYAÇ OLDU?’

Ardından söz alan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Neden böyle bir tabloya ihtiyaç oldu? 24 Haziran seçimi Türkiye'nin kurtuluşu olacak. Bu yol tek adam rejiminin tuzakları ile donatılmış bir süreç. Bizim görevimiz CHP olarak, demokrasinin önüne kurulan tuzakları temizlemek. Bu böyle bir adımdır. İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. 15 milletvekili arkadaşımızın İYİ Parti'ye katılmasına gerek olmadan mevcut siyasi partiler kanunu gereği, İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkının var olduğunu herkes biliyor. Dün karar verme konusunda tereddüt yaşayan YSK'nın aleyhte düşünen üyeleri de biliyor. Ama siyaset kurumu tek adam rejimi yargıyı da kullanarak önümüzdeki seçim sürecini dizayn etme peşindeler. Seçimlere girme hakkı olan bir siyasi partiyi seçimlere sokmamanın hesabındalar. İYİ Parti Kurultayını yaptı. 41 ilden daha fazla örgütlendi. YSK Yargıtay Başsavcılığı'nın bu yazısına rağmen dünkü kararını yarına erteledi. Karar vermedi. Bu kurulun üzerinde ciddi bir baskı olduğunun açık delilidir. Yarına neyi bekliyorsunuz? Böyle söyletmeme planları olduğunu görüyoruz. Bu demokrasinin serbest seçimin önüne kurulan kurulması planlanan bir tuzaktır. Kurul bir karar vermedi. Oysa çok basit bir karar. Kararın pazartesiye bırakılması, ciddi, sinsi planların, tuzakların olduğunu ortaya koyuyor. OHAL şartlarında Türkiye'yi seçime götürmek isteyen anlayış bununla da yetinmeyerek tuzaklarla bir seçim planlama peşindeler. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Madem ki mertliği bozacak adımlar atma peşindesiniz. Mertliğin er meydanını yaratmak bizim görevimiz."

İSTİFA EDİP İYİ PARTİYE KATILAN İSİMLER

Engin Altay, istifa eden isimleri şöyle sıraladı:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.

MERAL AKŞENER'DEN CHP'YE TEŞEKKÜR

CHP'li heyetin ziyaret sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yazılı bir açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Demorkasinin bir ahlak rejimi ve hukuk rejimi olduğunu belirten Akşener, hukukun üstüne basmak, çiğnemek ve tanımamanın en büyük ahlak yoksunluğu olduğunu ifade etti. Kanunların çok açık hükümlerine rağmen hak gaspının kabul edilemeyeceğini kaydeden Akşener, siyasi iktidarın muhalifleri yargı organları üzerinden engellemeyi bir gelenek haline getirdiğini söyledi. Akşener, İYİ Parti'yi seçimlere sokmama teşebbüsünün demokrasiye saldırı olduğunu kaydetti. Ülkeyi korkutarak yönetmeye çalışanların büyük bir tuzak hazırlığı içerisine girdiğini ifade eden Akşener, iktidarın hileler tasarlayarak ülkeyi ve insanların iradesini çarpıtmaya, kaos ortamını derinleştirmeye çalıştığını kaydetti.

"İYİ Parti'yi seçimlere sokmama teşebbüsü, demokrasiye saldırıdır. Ülkeyi korkutarak yönetmeye çalışanlar, bir büyük tuzak hazırlığı içerisine girdiler. Hileler tasarlayarak, bu güzel ülkemiz ve güzel insanlarımızın iradesini çarpıtmaya çalıştılar" diyen Akşener, şöyle konuştu: "Hukukun ve millet iradesinin önünde konan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyasi demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır."

İYİ PARTİ'YE GEÇEN CHP'Lİ ARIK: OYUNU BOZACAĞIZ

CHP'den İYİ Parti'ye geçen Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Dün gece CHP Genel Merkezi'nden acil kaydı ile aradığını ve apar topar gece yarısı Ankara'ya geldiğini söyledi. Arık, “Genel Merkezde çalışkan, partisine bölgede sahip çıkan, parti disiplinine uyan ve sevilen milletvekillerine demokrasimiz için bir görev verildiği söylendi. Daha doğrusu Genel Başkanımızın ülkemizin ve demokrasimizin geleceği için bir fedakarlık istediği bildirildi ve ülke demokrasimiz için, vatanımız için geleceğimizin teminatı gençlerimiz için bir bedel ödedik. Buruk bir şekilde CHP'den İYİ Parti'ye geçmiş bulunuyorum. Ancak, kurgulanan oyunu bozmak için İYİ Parti'ye geçmiş bulunuyorum. Ülkemiz adına yaptığımız bu siyasi fedakarlığı umarım herkes anlayışla karşılayacaktır” dedi.

Öte yandan Milletvekili Çetin Arık'ın kararı ile birlikte Kayseri'de İYİ Parti'nin milletvekili sayısı Yusuf Halaçoğlu ile birlikte 2'ye yükseldi. 9 milletvekili çıkaran Kayseri'nin TBMM'de milletvekili dağılımı 7 AKP, 2 İYİ Parti şeklinde oldu.

BOZDAĞ: CHP'Yİ BİR BAŞKA PARTİYE STEPNE YAPTILAR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, “Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir. Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin geçmişte HDP'nin başarısı için dua ettiğini ve destek olduğunu, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptığını söyledi:

“15 milletvekilini partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir. Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır. Bu operasyon, geçmişte Güneş Motel'de ve 28 Şubat sürecinde kurulmuş vekil pazarının 2018'de tekrarı anlamına geliyor mu, gelmiyor mu? Ne dersiniz? CHP yönetiminin ahlaktan, dürüstlükten uzak bu tutumu, bir aldatmadır, bir hiledir. Bu, adı konulmamış bir ittifaktır. Ama bu ittifak, ilkeler ittifakı değil, ilkesizler ve ilkesizlikler ittifakıdır. Bu ittifak, şeffaf, dürüst, ahlaki ve meşru bir ittifak değildir.”

‘24 HAZİRAN'DA İKTİDAR OLMA HEDEFİ YOK’

CHP yönetiminin iktidar olmaktan ümidini kestiğini söyleyen Bozdağ, her partinin seçimde kazanmak için planlar yapıp mücadele ederken CHP'nin kazanmak değil, kaybettirmek için plan ve hesap yaptığını kaydetti:

“CHP yönetiminin tek derdi ve hedefi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettirmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, CHP yönetiminin ve bazılarının gözlerini kör etmiş, akıllarını başından almıştır. Düşmanlıktan gözleri göremez hale gelmiş ve akılları başından gitmiş olanlarla yol da yürünmez, seçim de kazanılmaz, iktidar da olunmaz.”

AKP: KILIÇDAROĞLU SİYASİ ONURSUZLUĞA İMZA ATTI

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini, “Bugünün güneş motel vakasıdır. İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi onursuzluğa imza atmıştır” sözleriyle değerlendirdi.

Ünal, “İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri'ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini, emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır” diye konuştu.

Ünal'ın yazılı açıklaması şöyle:

“2010 yılında bir kaset operasyonuyla başlayan ve bugüne kadar özellikle CHP içinde devam eden FETÖ siyaset mühendisliği faaliyetlerine bugün yeni bir halka daha eklenmiştir. Kılıçdaroğlu ve CHP’si kendini inkar etme pahasına 15 milletvekilini İP’e göndermiştir. Üstelik ittifakların yasal olarak önü açılmışken gizli kapaklı görüşmeler, kulisler ve siyasi bir hülle ile bunu yapmıştır. Yaşanan hadise bugünün Güneş Motel vakasıdır.

İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri’ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır. Anlaşılan milletvekillerini, çağırılıp gönderilen bir aparat zannetmektedir. Kendi durumunu milletvekillerinin durumu ile karıştırmaktadır. İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır.

14 Ağustos 2014’te Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın karşısına çıkma cesaretini gösterememişti. Bugün de gösterememiş olacak ki içinde bulunduğu siyasetsizlikle ucuz bir mühendislik projesine aparat olmaya devam ediyor.

Bugünler, demokrasi tarihimizde iradesini rehin vermiş ana muhalefetin siyasetsizlik ve rehin alınmış siyasetçilerin kendilerini tasfiye yılları olarak yer alacaktır. Bugünler, demokrasi, barış, kardeşlik ve özgürlük yalanları ile PKK terörünü perdeleyen siyasi uzantıların ve yine millet iradesine diktatörlük, 15 Temmuz’a kontrollü darbe diyerek kendi terör seviciliğini perdelemeye çalışan CHP’nin tasfiye yılları olarak anılacaktır.

Bugünler, 40 yıl boyunca devletin içine sızmış, kuklacıların bir diğer aparatı FETÖ’nün nasıl çelikten bir irade ve kararlı mücadeleyle yok edildiğinin anlatılacağı günler olarak tarihe geçecektir. Bugünler, millet iradesinin nasıl egemen kılındığının, 1950’lerde “yeter söz milletindir” diyerek verilen mücadelenin nasıl başarıya ulaştığının anlatıldığı yıllar olacaktır.

Siyasette bir dönem kapanıyor. Yeni bir dönemin kapısı açılıyor. Eskiye ait olanlar eskide kalıyor ve kendilerini tasfiye ediyorlar. Bir siyasi anlayış yeni bir anlayış geliştiremediğinde eskiyi tekrar eder. Yine gizli kapaklı görüşmeler ve transferler… O yüzden farklı bir Güneş Motel durumu bu. Karşılıklı kirli ittifakların yeni siyasette yeri olmayacaktır. Bu durum bizim demokrasi ve millet iradesine dayalı siyaset anlayışımızla asla bağdaşmamaktadır.

16 yıldır “Her şey Türkiye için” diyerek verdiğimiz mücadele ve Türkiye’nin geldiği bu noktada artık daha iyi işleyen bir siyasal sistemle yeni dönem daha fazla demokrasi ve hukuk devleti dönemi olacaktır. Daha fazla refah, zenginlik ve özgürlük dönemi olacaktır. Kalıcı huzur, güven ve atılım dönemi olacaktır. 2023 hedeflerimize odaklanma dönemi olacaktır. Yürütmenin daha etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız hale geldiği bir dönem olacaktır. Onlar kendilerini tasfiye ederken biz ilk günkü aşkla yeni başlıyoruz.

ELİTAŞ: KILIÇDAROĞLU VEKİLLERİNİ KİRAYA VERDİ

AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bunlar kiralık milletvekili. Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi” dedi.

Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu açıklama yapmadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti ve onun Genel Başkanı Meral Akşener'i kurtarmak için siyasi açıdan etik olmayan bir karara imza atarak bu 15 milletvekilini adeta kiraya verdi. Bunun adı kiralık vekildir. Geçmişteki Güneş Motel olayı bir kez daha çok çirkin biçimde tekrar etmiştir. Yakışık kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ MOTEL OLAYI NEDİR?

Güneş Motel Olayı veya 11'ler Olayı, 1977 yılı sonunda, 1977 Türkiye genel seçimlerinde Adalet Partisi'nden (AP) milletvekili seçilen 11 vekilin partilerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermesidir. Bu vekiller, 5. Demirel Hükümetine verilen gensoruyu desteklemek, Bülent Ecevit'in kuracağı hükümetin güvenoyu oylamasında destek vermek karşılığında Ecevit'in kuracağı 42. Türkiye Hükümeti'nde ekseriyetle bakanlık görevi aldı.

Vikipedi'de yer alan bilgilere göre, Bülent Ecevit AP'den istifa eden 12 vekille, CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in organizasyonuyla belediyeye ait Florya'daki Güneş Moteli'nde görüştü ve CHP'ye geçişleri karşılığında bakanlık ve Ecevit'in idaresine destek pazarlığı yaptı.

AP'den ayrılan vekillerin gensoruyu desteklemesi neticesinde 41. Türkiye Hükümeti düşürüldü. Cemalettin İnkaya bu gensoru görüşmelerinde oy vermedi. Böylece 12 vekil sayısı 11'e düştü ve Güneş Motel Olayı bu nedenle 11'ler olayı olarak da anıldı. Ecevit, Oğuz Atalay'ın bakanlık teklifini reddetmesi sonrası geri kalan eski AP'li 10 vekile bakanlık vererek 42. Türkiye Hükümeti'ni kurdu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 21:42

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