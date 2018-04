CHP'li Altay: Herkesin ‘İşte şimdi oldu’ dediği bir aday çıkaracağız

CHP'li Engin Altay, 'Parti Meclisimiz, en sağlıklı değerlendirmeyi yapacak ve herkesin ‘İşte şimdi oldu’ dediği bir aday çıkaracaktır' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin sorulara “Parti Meclisimiz, en sağlıklı değerlendirmeyi yapacak ve herkesin içini rahatlatacak, herkesin ‘işte şimdi oldu’ dediği bir adayı çıkaracaktır” şeklinde yanıt verdi. AKP-MHP ittifakının, demokrasi güçlerinin ittifakını güçleştirme arayışında olduğunu ancak başarılı olamayacaklarını ifade eden Altay, “24 Haziran’da demokrasi ittifakı ile tek adam ittifakı yarışacak” dedi.

'180 BİN SANDIĞA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, erken seçime ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin 24 Haziran seçimlerine hazır olduğunu ve sandıklara da sahip çıkacağını belirten Altay, “Bir siyasi parti her zaman seçime hazır olmalıdır ve CHP de 24 Haziran için hazırdır. Seçim kararına Anayasa Komisyonu’nda ‘Evet’ dedik. Bugün Meclis Genel Kurulu’nda da ‘Evet’ diyeceğiz. Bunda hiçbir tereddüt yok. Türkiye’nin güven, adalet, eşitlik, özgürlüğe ihtiyacı var. 24 Haziran Türkiye’de huzurun, demokrasinin, adaletin yeniden inşa edileceği seçim olacaktır. 180 bin sandığın sorumluluğu bizlerin üzerindedir. Biz 180 bin sandığa da sahip çıkacağız. Bunun için de hazırlığımız tamamdır” dedi.

'ADAYI PM DEĞERLENDİRECEK'

Seçim tarihinin açıklanmasıyla birlikte daha çok merak edilen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin ise Altay, CHP’nin “Herkesin içini rahatlatacak bir aday” çıkaracağını söyledi. CHP'nin içinde demokrasiyi işleten tek parti olduğunu söyleyen Altay, Cumhurbaşkanı adaylarını da demokratik şekilde belirleyeceklerini ifade etti. Altay, “Bu konuda yetkili organımız Parti Meclisimizdir. Parti içinden aday adayları da çıkabilir. Parti Meclisimiz, en sağlıklı değerlendirmeyi yapacak ve herkesin için rahatlatacak, herkesin ‘İşte şimdi oldu’ dediği bir adayı çıkaracaktır” dedi.

İTTİFAK SÜRESİ KISALTILABİLİR

24 Haziran yapılacak erken seçimlerde “Demokrasi ittifakı” ile “Tek Adam İttifakı”nın yarışacağını söyleyen Altay, “Anayasa değişikliğinden sonra 6 ay içinde çıkması gereken uyum yasaları çıkarılmadı. Çünkü Türkiye’de hukuk işlemiyor. An itibariyle Meclis'e gelen bir tasarı da yok. Şimdi geleceğini söylüyorlar. İttifak ile ilgili 7 günlük sürenin de kısaltılabileceğine ilişkin duyumlar var. AKP’nin 16 yıllık tahribatından rahatsız olan, demokrasiden yana olanların ittifakını güçleştirme arayışları var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ama ne yaparlarsa yapsınlar demokrasi ittifakı her türlü hainliği, her türlü cinliği yenecek. Diktatörlük değil, demokrasi kazanacak” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

