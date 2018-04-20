CHP’den cumhurbaşkanlığı için ilk aday Öztürk Yılmaz

Cumhurbaşkanlığı için 24 Haziran’da yapılacak seçim için aday belirleme çalışmalarını sürdüren CHP’den ilk aday çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Genel başkanımıza düşüncelerimizi açtım. Genel başkanımızın aday olması durumunda sonsuz desteğim var. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının tevdi etmesi halinde adayım” dedi.

47 yaşında olduğunu ve hayatının hiçbir döneminde başarısız olmadığını savunan Yılmaz, adaylığına ilişkin şunları söyledi:

“Kenardan aday olunmaz. Tavşan aday olunmaz. Burası er meydanı. Bunu olabilecek insanların çıkması gerekiyor. Bunu başaracağıma sonsuz inanıyorum. Zerre kadar tereddüdüm yok. Kimseden korkum endişem, en ufak derecede bir tereddüdüm yok. Veremeyecek hiçbir hesabım yok. Yeter ki bu görev bize tevdi edilsin. Ben CHP genel merkezi önünde boynumun bükük olmasını istemiyorum. Ağlamak istemiyorum. 25 Haziran’da yeni bir yaza uyanmak istemiyorum.”

15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye’nin Musul Başkonsolosu olarak atanan Yılmaz, 11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu’na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonulmuştu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 14:02

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