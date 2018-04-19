Kılıçdaroğlu: Adaylık için diğer liderlerle de görüşüp karar vereceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'nin adayını ben değil parti organlarımız belirler. Önümüzdeki günlerde parti meclisimizi toplayıp, diğer parti liderleriyle de görüşüp karar vereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin adaylık sorusuna, “Haziran güzel bir ay. Karanlığın az aydınlığın en fazla olduğu aydır. Haziran iyilerin galip geldiği, kötülerin yenildiği bir aydır. Hep birlikte Haziran için mücadele edeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, huzuru, kardeşliği, barışı getirmek için çalışacağız. Benim adaylığım konusunda ise, CHP’nin adayını ben değil parti organlarımız belirler. Önümüzdeki günlerde parti meclisimizi toplayıp, diğer parti liderleriyle de görüşüp karar vereceğiz. Hepinize iyi Haziranlar diliyorum” şeklinde cevap verdi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 18:47

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