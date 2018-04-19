'Muhalefeti hazırlıksız yakalar mıyız çabası beyhude'

Erken seçim kararını değerlendiren CHP'li Özgür Özel, 'İktidar 'Muhalefeti hazırlıksız yakalar mıyız’ diye düşünüyor ama bu çabalar beyhude' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 24 Haziran’da erken seçim yapılması kararına ilişkin olarak, "Muhalefeti hazırlıksız yakalar mıyız diye düşünüyorlar ama bu çabalar beyhude” diyen Özel, CHP’nin ilk turda diğer tüm partiler gibi güçlü, kendi tabanında en yüksek seçim motivasyonunu yaratacak bir adayı olacağını söyledi.

Radyo Sputnik’te katıldığı programda,erken seçim kararı ve CHP’nin izleyeceği yolu anlatan Özel, bunun kendilerine sürpriz olmadığını söyledi. Özel şu ifadeleri kullandı:

“Devlet Bahçeli’yi kendisi açısından anlıyorum. Yüzde 14,5 ile başladığı oy oranını son ankette yüzde 6,2 olarak gördükten sonra sıfırlanmayı beklemeden bir an önce seçim istiyor. İYİ Parti’nin özel durumuyla ilgili çabalar var. Dolar şahlandı gidiyor, enflasyon yüksek, faizler yüksek. Faiz konusunda suçun Merkez Bankası’na atıldığı bir durumla karşı karşıyayız. ‘Bir an önce seçim yapmazsak yapılacak seçimde perişan olacağız’ diye gördüler ve ‘Muhalefeti hazırlıksız yakalar mıyız’ diye düşünüyorlar ama bu çabalar beyhude. İYİ Parti’nin seçime mutlaka girmesi lazım ama seçime sokmayabilir diye endişemi dile getirmiştim. Benim endişem boş bir endişe değildi. CHP bütün partilerin seçimlere girmesini, eşit şartlarda yarışmasını savunuyor ama kurulmuş bir kumpas varsa buna erken uyarı sistemi getirmek iyidir.”

CHP'nin kendi adayını çıkaracağını belirten Özel, CHP’nin ilk turda diğer tüm partiler gibi güçlü, kendi tabanında en yüksek seçim motivasyonunu yaratacak bir adayı olacağını söyledi. Bu konuda yetkili kurulun Parti Meclisi olduğunu belirten Özel, “Beklenmedik bir fikir değişikliği olmazsa parti kendi adayını çıkaracak ve o adayla ilk tura girecek. İlk turda seçimi alabiliyorsa alacak. İkinci tura kalırsa, ikinci turda o aday cumhurbaşkanı seçilecek” dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 15:41

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