Diyarbakırlılar: Millet aç, gençler işsiz, artık huzur istiyoruz

Erken seçim kararına dair konuşan Diyarbakırlılar, iktidarın siyaseten ve ekonomik olarak bunalıma girdiği için seçim kararı alındığını düşünüyor

Serpil BERK

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Milletin aç, gençlerin işsiz olduğunu söyleyen Diyarbakırlı yurttaşlar, erken seçim için böyle bir dönem yaşamadıklarını ifade ederek, artık huzur istediklerini dile getiriyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olumlu cevap vererek 24 Haziran 2018’te yapılmak üzere erken seçim kararı alındı. Erken seçim kararını Diyarbakır’ın çeşitli yerlerinden halka sorduk.

‘ESKİDEN DAHA HUZURLUYDUK’

Emekli Ahmet Demir ile (60) Ofis semtinde bir çay ocağında sohbet ediyoruz. Demir’e, erken seçim hakkında ne düşünüyorsunuz? diye sorduğumuzda söze, “Çok iyi oldu” diye başlıyor. Neden diye sorduğumuzda ise şu şekilde anlatıyor düşüncelerini: “Bıktık savaştan. CHP ve diğer tüm partilerle birleşsin bu adam gitsin, bıktık. 50 yıl esnaflık yaptım 3 yılda iflas ettim. Millet aç, gençler işsiz, vergilerle perişan etti bizi. Eskiden daha huzurluyduk, çocuklarımızı okutabiliyorduk. Şimdi faturalarımızı ödeyemiyoruz. Emekliyim, 2 kişiyiz, ev kira değil ama yinede geçinemiyoruz. Vatandaşın en doğal hakkı olan konuşmaktan korkar hale getirdiler.”

Erken seçim için süreç nasıl işleyecek?

‘BÖYLE DÖNEM YAŞAMADIK’

Hatice Teyze (66) ile Mervani Parkı’nda otururken sohbet ediyoruz. Erken seçimi hiç beklemediğini ifade ediyor: “Devlet Bahçeli açıkladığında inanmadım. Akşam televizyonda izleyince şaşırdım kaldım.” Neden erken seçime ihtiyaç duyulduğunu sorduğumuzda ise şunları anlatıyor: “MHP ile ittifak kurdu. Bence bir hesabı var ki Haziran’da seçime götürüyor ülkeyi. Bence de olsun çünkü artık huzur istiyoruz. Yaşamımızı sürdürmekte zorlanıyoruz. En basiti bir doktora gidiyoruz bir sürü para veriyoruz. Eskiden böyle bir şey yoktu. 66 yaşındayım birçok dönemi yaşadım gördüm ama böylesini hiç yaşamadım. Bir şey söyleyen tutuklanıyor. Ben istiyorum ki herkes birlik olsun madem AKP, MHP ittifak yaptı diğer partilerde bir araya gelsin” diyor.

‘SİYASET OLARAK BUNALIMA GİRDİ’

Mehmet Buzlu (56), AKP’nin erken seçim kararına ilişkin şunları söyledi: “Siyaset olarak bunalıma girdi, ekonomi bitti.” Bir kafe de konuştuğumuz Necdet adlı yurttaş ise, “Yönetemiyor, çekilmektense erken seçim kararı aldı. ABD’nin yaptırım kararı ve Rusya ile ilişkilerin zedelenmesi bu durumu etkilediğini düşünüyorum. Darbe dediler, sağlıkçıyı, eğitimciyi, maliyeciyi aldılar. Ergenekon dediler, Balyoz dediler, FETÖ dediler Kürtleri aldılar. Her dönemde Kürtleri aldılar. Her kesimin bir araya gelerek bu adamı durdurması lazım. Basına konuşamıyoruz, basına konuştuğum için tutuklandım bir dönem”diyor.

‘ERKEN SEÇİM DİYEN HAİNDİR DEDİ SEÇİME GİTTİ’

Aynı masada oturan kadın yurttaş bir dönem Dicle Belediyesi başkan yardımcılığı yaptığını ve tutuklandığından bahsettikten sonra şunları dile getiriyor: “Basına konuşmaktan korkuyoruz. Çünkü konuştuğun için hemen içeri atıyorlar. Erken seçim diyen haindir deyip erken seçime gidiyor. Söylemde kadını desteklediğini söylüyor ama kadının mahremiyetine karışıyor. Aslında sürecin bitmesi, halkın ekonomik olarak bitmesi öncesinde herkes umutluydu ama artık o umut vadeden yanı kalmadı. Halkın tek kozu oy, bunu da kullanacak.”

Aynı masada olan başka bir kadın ise bir kuaförde kadınlar arasında geçen bir konuşmadan bahsederek, “İki kadın sohbet ediyor ve biri diğerine AKP geldiğinde iyiydi hepimiz umutlandık ama artık öyle değil. Çalışamaz hale geldik” dediğini anlatarak bir çok insanda böyle bir yaklaşım gözlemlediğini anlatıyor.

Aynı masada bulunan ismini vermek istemeyen bir diğer yurttaş ise, “Tam köşeye sıkıştı her taraftan, ekonomi sıfır. O yüzden erken seçime gidiyor. Eskiden ayda 3-4 kg et alabiliyordum. Şimdi bir kg bile alamıyorum. Buna karşı HDP, CHP diğer partiler ittifak yapsın” diyor.

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 22:01

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