Avukat Sürek erken seçim kararını değerlendirdi: Seçim eliyle darbe

Avukat Kamil Tekin Sürek erken seçim kararını Evrensel’e değerlendirdi.

24 Haziran olarak açıklanana erken seçim kararını değerlendiren Avukat Kamil Tekin Sürek, gelişmeyi seçim eliyle darbe olarak yorumladı.

'YASA HÜKÜMLERİ İHLAL EDİLECEK'

Sürek, hukuken 60 gün sonra seçim yapmanın mümkün olmadığını ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iki ay sonrası için alınmış seçim tarihi yoktur. Anayasa’da erken seçim en erken 90 gün sonra yapılabiliyor. Altmış gün sonra yapılacak seçime, artık baskın seçim değil, göstermelik bir seçim ile iktidarı ele geçirme harekatı, seçim eliyle darbe denir. İki ay sonra ne seçimi yapacaksınız? Mevcut sisteme göre mi, Cumhurbaşkanı ve başbakanlı sisteme göre mi seçim? Başkanlık sistemine göre ise Anayasa’da bu sistemin 3 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe gireceği yazılı. Anayasayı değiştirip tarihi öne mi çekeceksiniz? Bu kadar kısa sürede Anayasayı nasıl değiştireceksiniz? Ne zaman referandum yapacaksınız? Uyum yasalarını ne zaman geçireceksiniz? Hukuken 60 gün sonra seçim yapmak mümkün değildir. 60 gün sonrası için seçim yapılırsa açıktır ki, çok sayıda yasa hükmü ihlal edilecektir” dedi.

'HALKA GERÇEKLERİ AÇIKLAMALILAR'

Her türlü hukuki ve demokratik kuralı ihlal ederek iki ay sonra seçim yapmanın nedeninin halka açıklanması gerektiğini söyleyen Sürek, “Sadece İYİ Parti korkusundan mıdır? Yoksa başka bir şey mi var? İYİ Parti ve Saadet Parti Korkusu ya da ekonominin her geçen gün daha da kötüye gitmesi dışında bir gerekçe varsa AKP-MHP bu gerekçeyi halka açıklamalıdır” diye konuştu.

'İKTİDARI KAYBETMEKTEN KORKAN İKTİDAR'

Sürek, “İktidarı kaybetmekten bu kadar korkan bir iktidar, iktidarı kaybetmeye mahkumdur. Seçimi 60 gün sonra yapsalar da, 30 gün sonra yapsalar da kaybedecekler. Korkunun ecele faydası yok” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 09:11

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