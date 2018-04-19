Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK'ten Kıraç'taki işçilere 1 Mayıs çağrısı

İstanbul 3. bölgede 1 Mayıs hazırlıklarını ortak çalışmayla yürüten Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK’e bağlı sendikaların şube ve temsilcilikleri Esenyurt Kıraç’ta bulunan fabrikaların önünde bildiri dağıtarak işçileri 1 Mayıs alanlarına çağırdı.

Türk-İş’e bağlı DERİTEKS Avrupa Yakası Temsilciliği, Belediye-İş 2 No’lu Şube, DİSK’e bağlı Gıda-İş, Cam Keramik-İş, Emekli-Sen, Dev Yapı-İş, Hak-İş’e bağlı Liman-İş Ambarlı Temsilciliği, KESK’e bağlı Eğitim Sen 7 No’lu Şube, Tüm Bel-Sen ve MMO Beylikdüzü Temsilciliği fabrika önlerinde yaptıkları bildiri dağıtımlarıyla işçileri, Avcılar’da ve Esenyurt’ta yapılacak yerel kutlamalar başta olmak üzere 1 Mayıs alanlarına çağırdı. (İstanbul/EVRENSEL)

Sendikalar, Kıraç'taki işçilere yerel 1 Mayıs'a katılma çağrısı yaptı

1 Mayıs çağrısı: Sorunlar ortak, çözüm birlikte

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 17:04

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