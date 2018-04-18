Sendikalar, Kıraç'taki işçilere yerel 1 Mayıs'a katılma çağrısı yaptı

Esenyurt'ta farklı konfederasyonlara bağlı sendikalar, 1 Mayıs öncesi Kıraç’ta fabrika önlerinde dağıttıkları bildirilerle işçileri 29 Nisan’da Esenyurt Meydanı’nda yapılacak yerel 1 Mayıs kutlamasına davet etti.

Türk-İş’e bağlı DERİTEKS Avrupa Yakası Temsilciliği, Belediye-İş 2 No’lu Şube, DİSK’e bağlı Gıda-İş, Cam Keramik-İş, Dev Yapı-İş ve Emekli Sen, Hak-İş’e bağlı Liman-İş Ambarlı Temsilciliği, KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen, Eğitim-Sen 7 No’lu Şube ve MMO Beylikdüzü Temsilciliği Kıraç’ta fabrika önlerinde bildiri dağıtarak işçileri yerel kutlamaya çağırdı.

'KENDİ TALEPLERİMİZLE ALANLARDA OLALIM'

İşçilere örgütlenme çağrısı da yapan sendikalar, “Resmi tatil olan 1 Mayıs’ta patronların zorla mesaiye bırakmasına karşı o gün birliğimiz için Maltepe’de olalım” dedi. Makel fabrikası önünde işçilere seslenenen DİSK/Gıda-İş Marmara Bölge Sorumlusu İbrahim Kızılyer, “1 Mayıs, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. 1 Mayıs, işçi sınıfı ve emekçilerin insanca çalışma ve yaşam talebiyle meydanlara çıktığı, hakkını aradığı bir gündür. Ama bu havzada işçileri zorla mesaiye zorluyorlar, 12 saat çalıştırıyorlar. Biz o gün işe gitmeyelim, kendi pankartlarımızla kendi taleplerimizle alanlarda olalım” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Güvencesizliğe, yoksulluğa, özelleştirmelere ve OHAL’e karşı 1 Mayıs'a

1 Mayıs çağrısı: Sorunlar ortak, çözüm birlikte

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 21:27

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