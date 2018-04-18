DGS tarihi, erken seçimin ikinci turuna denk geliyor

24 Haziran'da yapılacağı açıklanan erken seçimin ikinci tura kalması halinde 8 Temmuz, Dikey Geçiş Sınavına denk geliyor.

24 Haziran olarak belirlenen erken seçimde ilk oylamasında çoğunluk sağlanamazsa, 8 Temmuz’da ikinci tur oylaması yapılacak. Ancak bu tarih Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) yapılacağı tarihe denk geliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 24 Haziran’a denk gelen YKS’nin tarihini 30 Haziran-1 Temmuz olarak değiştirmişti.

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili DGS’ye 2017'de 325 bin 525 kişi girdi.

YÖK'ün bu konuda da bir düzenleme yapması bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Erken seçim 24 Haziran 2018'de yapılacak

YÖK, YKS'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağını açıkladı

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 01:12

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