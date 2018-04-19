'Berkin Elvan'ı vuran polis, yüzde 70 tutuksuz yargılanan F.D.'

Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nın hazırladığı raporda Berkin Elvan'ın ölümüne yol açan gaz fişeğini atan polisin yüzde 70 F.D. olduğu açıklandı.

İstanubul Okmeydanı'nda 16 Haziran 2013 tarihinde polisin attığı biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 269 gün sonra 11 Mart 2014'te tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada kritik bir rapor mahkemeye gönderildi. Jandarma Kriminal Laboratuvarı, Gezi eylemlerinde polisin uyguladığı orantısızı gücün sembolü haline gelen Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin hazırladığı raporda, gaz fişeğini atanın kuvvetle muhtemel (yüzde 70) sanık polis F.D. olduğu açıkladı.

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre mahkemenin talebiyle Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda yapılan görüntü ve fotoğraf incelemesi sonrasında hazırlanan rapor, mahkemeye ulaştı. Raporda, “gaz fişeğini atan şahsın pek kuvvetle muhtemel (yüzde 70) yargılanan polis memuru F.D. olduğu kanaatine varıldığı” belirtildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık polis F.D.’nin fotoğraflarının görüntülerle karşılaştırılması ve atışı yapıp yapmadığının tespit edilmesi için Jandarma Kriminal Laboratuvarı’ndan rapor alınmasına karar vermişti.

F.D.’nin, görev yaptığı Van'da fotoğrafları çekilerek İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Sanık polisin fotoğrafları olay günü çekilen fotoğraf ve görüntülerle karşılaştırıldı. Yapılan incelemeden sonra laboratuvar tarafından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nın raporunda, "gaz fişeğini atan şahsın pek kuvvetle muhtemel (yüzde 70 oranında) yargılanan polis memuru F.D. olduğu kanaatine varıldığı" dile getirildi.

'OLAY GÜNÜ ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYORDUM'

Van Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan sanık polis, geçtiğimiz yıl SEGBİS yoluyla duruşmaya bağlanarak ifade vermişti. Tutuksuz yargılanan sanık polis F.D., şu şekilde ifade vermişti:

"Olay günü çok yoğun çalışıyordum. Kimsenin vurulmasına ya da ölümüne sebep olmadım. Bizim birimde de kağıt üzerinde benim adım görünüyor. Bu sadece benim gaz kullandığım anlamına gelmiyor. Olaya ilişkin görüntüleri izledim. Görüntüler net değil, yüzler açık değil. Herkes tek tip giyinmiş. Kimseyi teşhis edemedim, kendimi de göremedim. Görüntülerdeki kimseyi tanıyamadım."

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, 7 Aralık 2016’da tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, sanık polis F.D.’ye "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. Savcılığın hazırladığı 11 sayfalık iddianame, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. (HABER MERKEZİ)

Berkin Elvan ölümünün 4'üncü yılında anıldı

Elvan davasında sanıklar teşhis edildi, mahkeme tutuklamadı

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 08:37

www.evrensel.net