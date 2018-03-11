Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan ve 269 gün sona yaşamını yitiren Berkin Elvan ölümünün 4'üncü yılında anıldı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği sonucu yaralanan ve 269 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 4'üncü yılında, Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı. Anmada konuşan baba Sami Elvan, "Üzerine basarak söylüyorum, katil; 'Emri ben verdim, benim polisim destan yazdı' diyendir" dedi.

Anmaya, Elvan'ın ailesinin yanı sıra, Cumartesi Anneleri, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük, şair Ataol Behramoğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Mezarlık etrafında yoğun önlem alan polis, anmaya gelenleri tek tek aramadan geçirdi. Kaldıraç üyesi bir kişi "Katil Devlet" dövizlerini taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ağıtların yakıldığı anmada anne Gülsüm Elvan sinir krizi geçirirken, bir süre mezar başından uzaklaştırıldı.

İlk sözü alan Elvan Ailesi'nin Avukatı Can Atalay, bir çocuğun cenazesini düşmanlaştırarak iktidara tutunmaya çalışanların utanmaları gerektiğini söyledi. Atalay, "Bugün utanmayacaklarsa tarihe utançla geçeceklerini biliyoruz. Bu insanların, ailenin meselesi basit; sadece kendi çocukları için değil, Ceylan Önkol ve öldürülen bütün çocuklar için adalet istiyorlar" dedi.

'ADALET SAĞLANMADI'

Anmada daha sonra söz alan Baba Sami Elvan, dört yıldır boş koltuklarda oturan insanlara seslendiğini, adaletin sağlanmadığını, adaletin sağlanması adına gerekenlerin yerine getirilmediğini söyledi. Elvan, "Diyorlar ki 'Bizim ülkemizde adalet' var. Hem benim çocuğumu getirdiler buraya toprağa verdiler, hem de gün boyu evimin önünden geçerek beni tahrik ediyorlar. Bu yetmiyor gibi mezarlığa gelip barikat kurmuşlar. Bu insanlık mı? Ben 5 yıldır bu acıyı yaşıyorum. Bugüne kadar hiç kimseyi incitmedim. Bizden daha çok mu çocuk vermemiz bekleniliyor. Bunun bedeli nedir? Bu ülkede çok bedel ödedik. Başka bedeller mi ödememiz gerekiyor. Biz istiyoruz ki bu ülkede başka bedeller verilmesin. Başka Berkin'ler ölmesin" diye konuştu.

Sami Elvan

'BİZ İSTİYORUZ Kİ ÇOCUKLAR BÜYÜSÜN, ŞEKER DE YESİN'

Boş koltuklarda oturanların görevlerini yerine getirmediğini vurgulayan Elvan, "Bugün adı Adalet Sarayı olan bir binaya gidiyorum, bomboş geri dönüyorum. Geçtiğimiz günlerde beşinci duruşmayı yaşadık. Herkes biliyor, görüyor. Katilin net olduğu bellidir. En büyük katil en büyük koltuktadır. Bunu üzerine basarak söylüyorum, katil; 'Emri ben verdim, benim polisim destan yazdı' diyendir. Emri sen verdiysen katil de sensin. Ne zaman yargılanacak bu kişiler? Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Biz istiyoruz ki, çocuklar büyüsün, öldürülmesin, şeker de yesin" ifadelerini kullandı.

'VEBALİNİ ÖDEYECEKLER'

Gülsüm Elvan

Ardından konuşan Anne Gülsüm Elvan ise, "İktidardakiler ağızları her açıldığında Avrupa’ya; 'sivilleri siz öldürdünüz, biz öldürmedik' diyor. Peki Berkin'i kim öldürdü, Berkin çocuk değilse kimdir? Onlar Rabia'ya ağladı, çocuğumu 'terörist' ilan ettirdi. Bizim ülkede öldürülen çocukların sayısı artık sayılamıyor. Ben sadece çocuğumun katili yargılansın istiyorum. Başka çocuklar öldürülmesin. Ama şunu unutmasınlar: Çocuğum 15 yaşına bastığında 16 kiloyla yaşamını yitirdi. 16 kilodaki oğlumun ağırlığı omuzlarına, adaletlerine öyle bir ağırlık koydu ki, o ağırlığı tartamazlar. Bir gün bunun vebalini ödeyecekler" dedi.

Konuşmaların ardından şair Ataol Behramoğlu, "Bir çocuğun rüyası için şiir" isimli şiirini okudu.

Anma, "Berkin Elvan ölümsüzdür", "Berkin için adalet herkes için adalet" sloganlarının ardından son buldu. (İstanbul/MA)

Elvan davasında sanıklar teşhis edildi, mahkeme tutuklamadı

Pervin Buldan: Berkin Elvan'ın annesini yuhalatmadınız mı?

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 18:13

www.evrensel.net