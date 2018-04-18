Üç yılda 431 sağlık çalışanı intihar etti

Artan intiharlara dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) sağlıkta yaşanan intiharlarla ilgili hazırladığı raporu ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerine yönelik yapılan anket sonuçlarını açıkladı. Sendika Genel Merkezinde yapılan basın toplantısı ile sağlık alanındaki çalışma düzeninin intiharları arttırdığına vurgu yapıldı. Açıklamayı yapan Ses Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, “Sağlık çalışanları ölüyor, Sağlık Bakanlığı ne yapıyor?” diye sordu. Kara, sendikalarının hazırladığı rapor ve anket sonuçlarında ağır ve tehlikeli çalışma koşullarının çalışanları intihara sürüklediğine dikkat çekti.

BİZ ÖLÜRKEN, BAKANLIK NE YAPIYOR?

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; 2015'te 180, 2016'da 129, 2017'de 122 sağlık çalışanının intihar ettiğini söyleyen Kara, “Çalışma yaşamının sorunlarının toplumsal yaşamı etkilediği nettir. Sağlıkta performans uygulaması, güvencesiz çalışma, ücret güvencesizliği ve gelecek güvencesizliği yaratmaktadır. Sık nöbetler, uzun saatler çalışma, işine yabancılaşma, mobbing çalışma yaşamını zorlaştırmaktadır” diye konuştu. Her türlü çatışma ve ötekileştirici söylemden vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Kara, “Öncelikle OHAL kaldırılmalı, KHK'ler iptal edilmelidir. Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndan ve performans uygulamasından vazgeçilmelidir” dedi.

İNTİHARLAR BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI

“İntiharla kaybettiğimiz sağlık emekçileri, sağlık çalışanlarının sağlığı ile ilgili buzdağının görünen kısmıdır.” diyen Kara, “Psikososyal riskler başlığında daha bütünlüklü ele almamız gereken devasa işçi sağlığı sorunları; tükenme, şiddet, mobbing, kronik yorgunluk, işyeri stresi, depresyon, baş ağrısı, uykusuzluk, kalp damar hastalıklar, düşükler vb. İş cinayeti olarak kabul edebileceğimiz intiharlar, tıpkı diğer iş cinayetlerinde olduğu gibi emek rejiminin, sağlık hizmet üretiminin olumsuzluklarının yansıması, saklanmayan gerçekliği olarak değerlendirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

İSG HİZMETLERİ GÖSTERMELİK OLARAK YÜRÜYOR

SES tarafından 39 ilde yürütülen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) hizmetlerinin değerlendirilmesi konusunda yapılan anketi de paylaşan Kara, “İSG Hizmetleri göstermelik olarak yürütülmektedir. İş yerlerinin yüzde 50.9'unda iş yeri hekimi, yüzde 40.5'inde iş güvenliği uzmanı, yüzde 52.6'sında iş yeri hemşiresi yoktur” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 15:45

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