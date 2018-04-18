Zabıta memuru, resmi üniformayla eroin satarken yakalandı

Diyarbakır'da, resmi üniformayla eroin satarken suçüstü yakalanan Yenişehir Belediyesinde görevli zabıta memuru tutuklandı.

Felat BOZARSLAN

Diyarbakır'da, resmi üniformayla eroin satarken suçüstü yakalanan merkez Yenişehir Belediyesinde görevli zabıta memuru Ensari A. (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Ensari A.'nın uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kentin en işlek bölgesi olan Ofis semtindeki Sanat Sokağı'nda bulunan kafelerde uyuşturucu sattığını tespit ettikleri Ensari A.'yı 4 Nisan günü takibe aldı. Polis, sık sık telefonla görüşüp, şüpheli hareketlerde bulunan Ensari A.'nın kafelerde görüştüğü iki kişinin, çıkışta üst aramasını yaptı. Üzerlerinde bir miktar eroin bulunan M.M. ile R.A. gözaltına alındı.

Harekete geçen ekipler, resmi üniforma giyen zabıta memuru Ensari A.'yı gözaltına aldı. Ensari A.'nın yapılan üst aramasında, beyaz kağıda sarılı13 içimlik eroin ile kırmızı reçeteye tabi olduğu tespit edilen 4 tablet hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 865 lira para ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu madde ticaretinde iletişim aracı olarak kullanıldığı tahmin edilen telefonuna da el kondu.

Daha önce taşeron olarak çalışan ve 20 Şubat günü sözlü ve yazılı sınavı geçerek kadroya geçtiği belirtilen Ensari A. ile aynı operasyonda gözaltına alınan M.M. ve R.A., emniyette içici olduklarını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ensari A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. (Diyarbakır/DHA)

Silivri'de zabıtalar direnişçi belediye işçisini darbetti

Zabıtalarının darbettiği seyyar satıcı baygınlık geçirdi

Zabıtaya isyan: 'Benim çocuklarım doymasın mı?'

Darbedilen zabıta çalışanı Kenan Fidan açıklama yaptı

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 10:35

www.evrensel.net